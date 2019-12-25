Fayton gidecek onlar gelecek

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ruam hastalığı tespit edilen atların itlafı ve faytonlara at koşulması yasağıyla başlayan krizi e-Adalar projesiyle çözeceklerini söyledi. Adalar'daki toplu taşıma ve turistik turların önemli bir bölümünü elektrikli araçlarla yapmayı planladıklarını anlatan Erdem Gül şunları söyledi:

“Toplu taşıma işini elektrikle çalışan, çevre kirliliği yaratmayan, tamamen sessiz 15-20 kişilik araçlarla çözeceğiz. Bu araçların sayısı 35-40 civarında olacak. Adalar'ın coğrafi ve kültüre yapısına uygun araçların seçimi üzerinde çalışıyoruz.

35-40 ÇEVRECİ TAKSİ

Günübirlik turistlerin tur ihtiyacını karşılamak için de 2-4 kişilik çevreci e-Taksiler devreye sokulacak. Bunların sayısının da 35-40 kadar olması planlanıyor. Üç nesildir faytonculuk yapan aileleri de yok saymak mümkün değil. Hem bu nedenle, hem de Adalar'la özdeşleştiği için 35-40 faytonun bırakılması düşünülüyor.”

İKİ TİP ARAÇ

E-taksiler 4-12 saat şarjla 70-100 kilometre yol gidebilecek.

En yüksek hızı saatte 35 kilometre olacak.

Yüzde 10-25 arasındaki eğimli yolları tırmanabilecek.

Ücretlendirme kilometre esasına göre olacak.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ

15-20 kişilik olacak. Yaz ve kış kullanımı için tenteyle donatılacak.

Tam yüklü iken yüzde 10 ile 25 arasında eğimi tırmanabilecek.

Tek şarjla 70-100 kilometre kat edebilecek ve İstanbul kart ile ödeme yapılabilecek.

İTLAF EDİLEN AT SAYISI 105 OLDU

Adalar’da geçen hafta ruam teşhisi konulan 81 atın itlaf edilmesinin ardından diğer atlara da test yapıldı. İstanbul Valiliği’nin verdiği bilgiye göre, ruam tespit edilen 24 at daha itlaf edildi. Adalar’da itlaf edilen at sayısı 105’e ulaştı. Adalar Kaymakamlığı ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

35 FAYTON KARARI EYLEMİ BİTİREMEDİ

Hayvanseverlerin Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde başlattıkları eylem 6. günde de sürdü. Eyleme yaşam nöbeti adını veren hayvanseverler, Ekrem İmamoğlu’nun izin verileceğini söylediği 35 faytonun en az 140 atın çalıştırılması demek olduğunu söyledi. İmamoğlu’ndan faytonları tamamen yasaklamasını beklediklerini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Ezgi Dilara Akdağ, geçen cuma günü belediye yetkilileri ile yaptıkları görüşmede Adalar’daki faytonların tamamen kaldırılması ve faytonda sömürülen atlar için rehabilitasyon şartlarının sağlanarak, atların güvenli bir alana alınması taleplerinin karşılıksız kalması nedeniyle, talepleri kabul edilene kadar yaşam nöbetine devam kararı aldıklarını belirtti.