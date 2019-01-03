Fayton çetesine ‘tefecilik’ davası: Ada ada kondular

ADALAR Cumhuriyet Savcısı Ömer Lütfü Savaş, Yalçın Al (68) ile oğulları Gürkan Al (35) ve Emir Al’ın (29) da aralarında bulunduğu ve ‘Laçinliler Grubu’ olarak anılan 45 kişi hakkında hazırladığı iddianamesini tamamladı. Adalar Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, aynı zamanda faytonculuk da yapan Al ailesi ‘tefecilik’le suçlandı. Sanıkların, Ada’daki bazı işadamlarına ve faytonculara, senet karşılığında yüksek faizle para verdikleri belirtildi. Dava dosyasına göre ödenmeyen senetlerden bazıları için mağdurlara ait, aralarında yalı ve otelin de olduğu 40 kadar gayrimenkul sanıklara geçti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve alacak bilgilerinin yer aldığı ajandalara ele konuldu.

Aldığı borçlara karşılık verdiği senetleri ödeyemeyen Bekir İpek’in işletmeciliğini yaptığı Büyükada’daki oteline el konuldu. Yine Hasan Karsan ve İsmail Adnan Karsan kardeşler ile İsmail Adnan Karsan’ın kızı Cemile Simge M. adına düzenlenen 150 bin liralık 5 ayrı senedin de tefecilik kapsamında hazırlandığı anlaşıldı. Sanıklardan Yalçın Al, emniyet ifadesinde Karsan kardeşlere faiz karşılığı para verdiğini kabul etti. İddianameye göre Gürkan Al alınan senetlerin tahsilatını yaparken kardeşi Emre Al da kendisine bu süreçte yardım etti.

‘HAYATIN AKIŞINA AYKIRI’

Soruşturma kapsamında hazırlatılan 26 Şubat 2018 tarihli MASAK raporunda ise “Mal varlığındaki hızlı artış hayatın olağan akışına aykırı” denildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler adına kayıtlı 45 gayrimenkulün olduğu belirlenmişti. Hakkında ‘tefecilik’ suçlaması ile dava açılan Yalçın Al ise piyasa değeri 6 milyon TL olan bir köşkte yaşıyordu. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 17 faytona ise el konulmuştu.

TİCARİ DAYANAĞI YOK

İddianamede, mağdurlara imzalatılan senetler için ‘Hukuki ve ticari dayanağı yok’ değerlendirmesi yapıldı. Sanıklara yönelik 2 yıldan 5 yıla hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası talebi ile açılan davanın ilk duruşması mayıs ayında yapılacak.

‘YAĞMA’YA TAKİPSİZLİK

Öte yandan, savcılık 3 kişi hakkında ‘tefecilik’ suçlamasından dava açarken, ‘yağma, tehdit, örgüt kurma’ ve şantaj’ suçlamalarına yönelik ise Yalçın Al ve iki oğlunun da aralarında olduğu 9 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu karara, mağdurlardan Murat Pekin itiraz etti. Mahkemenin itiraz hakkındaki kararı bekleniyor.

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