Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Fatih'te yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

    Fatih'te yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

    İHA
    18.06.2018 - 08:32 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih’te 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

    Sabah saatlerinde Aksaray Mahallesi, Sulu Bostan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu gören komşuları hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

    İçeride kalan Turan Özyener (85) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yan taraftaki binada oturan ve olay yerinde fenalık geçiren Özyener'in yakınları, sağlık görevlilerince ambulansa alınarak sakinleştirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Özyener'in cenazesi morga kaldırıldı.
    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Etiketler: Fatih , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri