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    Fatih'te tur otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı

    DHA, AA
    20.04.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

    Fatih'te gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

    Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan iki tur otobüsünün karıştığı kazada, 19 çocuk hafif yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan Fatih Yurtal yönetimindeki 39 TG 716 plakalı otobüs, Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı mevkisinde, kırmızı ışıkta aniden duran 34 LZ 24 plakalı diğer tur otobüsüne arkadan çarptı.

    Fatihte tur otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı

    Kazada, otobüslerdeki Hakkarili öğrencilerden 19'u hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Fatihte tur otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı

    Yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bazılarının tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

    Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde trafik bir süre aksadı.

    Fatihte tur otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı

    Etiketler: tur otobüsleri çarpıştı , NoMobil , gündem
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