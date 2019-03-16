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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.03.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Fatih’te ortalığı savaş alanına çeviren kaza kamerada 

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İstanbul Fatih’te aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil kontrolden çıkarak önce bir binanın kolonuna, ardından da bir iş yerinin girişine çarptıktan sonra yolun karşısına savruldu.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada aracın savrulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa'da meydana geldi. İddiaya göre caddede hızla giden 34 FY 0222 plakalı lüks araç, bir anda kontrolden çıktı. Lüks otomobil önce bir binanın kolonuna, ardından bir iş yerinin girişine çarparak yolun karşısına savruldu. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 5 kişiden 3’ü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

“ARAÇ SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE GELEREK DÜKKANIMIZIN İÇİNE DALDI”

İş yeri sahibi İshak Yıldız, dükkanının içine doğru gelen aracın süratli olduğunu belirterek, “Kaza sabah saat 5 gibi olmuş, araba süratli bir şekilde gelerek dükkanımızın içine dalıyor. Çerçeveyi, camı her tarafı perişan etti. Zararımızı gidermek için sabahtan beridir uğraşıyoruz. Sabah geldiğimde gördüm olayı onlarda da hasar varmış. Onlara da bize de bayağı zarar oldu” dedi. 

KAZA ANI KAMERADA

Ortalığı birbirine katan süratli sürücünün kaza yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir araç bir iş yerinin girişine çarpıyor. Süratli gelen aracın çarpmanın etkisiyle yolun karşısına savrulması görülüyor. Ortalığı savaş alanına çeviren aracın savrulduktan sonra ters yöne dönmesi görüntülere yansıyor. 

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