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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.06.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Fatih’te hareketli dakikalar

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Fatih’te hareketli dakikalar

İstanbul Fatih’te kurulan 'Kurt Kapanı-9' uygulama noktasına girmek istemeyen bir kişi araçtan atlayarak kaçtı. Kaçan şüpheliyi arama çalışması devam ederken uygulama noktasına girmeyen araç, sürücüsüyle birlikte yakalandı.

Tüm İstanbul genelinde saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konuları önlemek adına Kurt Kapanı-9 uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında Özel Harekat Polisleri hazır bulunurken araç aramalarında polis köpekleri kullanıldı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.

Fatih Millet Caddesi’nde kurulan uygulama noktasına gelmeden önce bir şahıs arabadan atlayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun kovalamacası sonucu şahıs bulunamazken şüphelinin indiği araç, sürücüsüyle beraber yakalandı. Kaçan şahsın yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürerken Millet Caddesi'ndeki uygulamada, 1’i ticari taksi olmak üzere 3 aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Araç sürücülerine ve taksi plakasının sahibine para cezası kesildi.

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