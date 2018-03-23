Fatih’in hocası Molla Gürani'nin türbesi restore ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü arasında yapılan 11 Kasım 2016 tarihli protokol doğrultusunda İstanbul’daki 324 adet türbe, hazire ve kabir, Koruma Kurulu onayıyla restore edilecek. Bu çerçevede İstanbul’un önemli ulemalarından olan Molla Gürani, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve Osmanlı şeyhülislamlarının dördüncüsü. Asıl adı Şemseddin Ahmed Bin İsmail El-Gürâni... Haseki’deki mezarlıkta ayrıca Çelebizâdeler ailesinin birçok ferdinin ve Şeyhülislam Aşir Efendi gibi önemli şahsiyetlerin kabirleri de mevcut.



Yapılan incelemelere göre, 15. ve 19. yüzyıllara uzanan mezar taşlarındaki kimlikler, söz konusu alana yapılan gömülerin büyük bir kısmının devlet ileri gelenleri ve ulemadan olan önemli kişiler ile onların ailelerine ait.

İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19 Eylül 2017 tarihli kararına göre, Molla Gürânî Haziresinin Relöve ve tüm tespit raporları uygun bulunup, alanın restitüsyon ve restorasyona yönelik ilgili müze denetiminde önce kazı yapılacak. Kazı çalışmaları sonucuna göre de mezarlığın çevre duvarlarının tehlike arz etmesi nedeniyle sökülüp güçlendirmesi yapılacak.



ÖZGÜN DUVARLAR BULUNDU

Mezarlık alanı çevreleyen duvarlar, statik sorunlar nedeniyle öncelikle yıkılan kısımları, Kurul onaylı projeler doğrultusunda duvarların tarihsel dokuya uyumlu malzemelerle yenilenecek.

Şu anda can güvenliği tehlikesi nedeniyle sonradan yapılan duvar, itinalı biçimde sökülüp, sonradan yapılan duvarın arkasında kalan özgün duvar bulundu ve özgün duvara göre ihya çalışmaları başlatıldı.



KAZI SONUÇLARINA GÖRE DEVAM EDECEK

Sonraki süreçte ise mezarlığın farklı kotlarında yapay dolgu ile toprak altında kaldığı tespit edilen mezar taşlarının ortaya çıkarılabilmesi için ilgili Kurul Kararı doğrultusunda ve ilgili müze denetiminde araştırma kazısı yapılıp restore edilecek.

Çalışma sırasında duvara çok yakın mesafede bulunan Hazîre pehlelerine (Mezar sandukalarının yan taşları) zarar vermemek için gerekli önlemler alındı. Uygulama süreçleri, Koruma Kurulu’nun onayları doğrultusunda devam edecek.