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    Fatih’in hocası Molla Gürani'nin türbesi restore ediliyor

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    23.03.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:

    Fatih Sultan Mehmed’in hocası Molla Gürani’nin kabrinin de bulunduğu, mülkiyeti Vakfılar Genel Müdürlüğü’ne ait Fatih Haseki’deki eski Osmanlı mezarlığı restore ediliyor. Relöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’nce hazırlanan proje, İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştiriliyor.

    Fatih’in hocası Molla Güraninin türbesi restore ediliyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü arasında yapılan 11 Kasım 2016 tarihli protokol doğrultusunda İstanbul’daki 324 adet türbe, hazire ve kabir, Koruma Kurulu onayıyla restore edilecek. Bu çerçevede İstanbul’un önemli ulemalarından olan Molla Gürani, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve Osmanlı şeyhülislamlarının dördüncüsü. Asıl adı Şemseddin Ahmed Bin İsmail El-Gürâni... Haseki’deki mezarlıkta ayrıca Çelebizâdeler ailesinin birçok ferdinin ve Şeyhülislam Aşir Efendi gibi önemli şahsiyetlerin kabirleri de mevcut.

    Fatih’in hocası Molla Güraninin türbesi restore ediliyor
    Yapılan incelemelere göre, 15. ve 19. yüzyıllara uzanan mezar taşlarındaki kimlikler, söz konusu alana yapılan gömülerin büyük bir kısmının devlet ileri gelenleri ve ulemadan olan önemli kişiler ile onların ailelerine ait.

    İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19 Eylül 2017 tarihli kararına göre, Molla Gürânî Haziresinin Relöve ve tüm tespit raporları uygun bulunup, alanın restitüsyon ve restorasyona yönelik ilgili müze denetiminde önce kazı yapılacak. Kazı çalışmaları sonucuna göre de mezarlığın çevre duvarlarının tehlike arz etmesi nedeniyle sökülüp güçlendirmesi yapılacak.

    Fatih’in hocası Molla Güraninin türbesi restore ediliyor
    ÖZGÜN DUVARLAR BULUNDU

    Mezarlık alanı çevreleyen duvarlar, statik sorunlar nedeniyle öncelikle yıkılan kısımları, Kurul onaylı projeler doğrultusunda duvarların tarihsel dokuya uyumlu malzemelerle yenilenecek.

    Şu anda can güvenliği tehlikesi nedeniyle sonradan yapılan duvar, itinalı biçimde sökülüp, sonradan yapılan duvarın arkasında kalan özgün duvar bulundu ve özgün duvara göre ihya çalışmaları başlatıldı.

    Fatih’in hocası Molla Güraninin türbesi restore ediliyor
    KAZI SONUÇLARINA GÖRE DEVAM EDECEK

    Sonraki süreçte ise mezarlığın farklı kotlarında yapay dolgu ile toprak altında kaldığı tespit edilen mezar taşlarının ortaya çıkarılabilmesi için ilgili Kurul Kararı doğrultusunda ve ilgili müze denetiminde araştırma kazısı yapılıp restore edilecek.

    Çalışma sırasında duvara çok yakın mesafede bulunan Hazîre pehlelerine (Mezar sandukalarının yan taşları) zarar vermemek için gerekli önlemler alındı. Uygulama süreçleri, Koruma Kurulu’nun onayları doğrultusunda devam edecek.

    Fatih’in hocası Molla Güraninin türbesi restore ediliyor

    Etiketler: NoMobil , Fâtih Sultan Mehmed , gündem
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