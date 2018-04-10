Fatih Terim ve ailesi hakareti affetmedi

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre ünlü bir kot firmasında yönetici olarak çalışan davalı Anıl D., 28 Ağustos 2015’de Twitter hesabından ağır hakaretler ettiğini ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirten Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve kızları Buse Terim savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Anıl D. Hakkında “hakaret” suçundan 3 aydın 2 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Uzlaşmayı kabul etmeyen Fatih Terim ve ailesi, sanık Anıl D.’nin cezalandırılmasını istedi. İfadesi alınan Anıl D., “Suçu kabul ediyorum. Dava konusu twitter hesabı bana aittir. Şikayete konu paylaşımları ben yaptım. Yaptığımdan pişmanım. Özür diliyorum” dedi. İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Anıl D.’yi 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığa 5 yıl süreyle denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar veren mahkeme, hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

60 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Davalı Anıl D.’nin paylaşımlarının müvekkillerinin kişilik haklarını ihlal ettiğini öne süren Avukat Rezan Epözdemir dava dilekçesinde “Her bir müvekkil için 20’şer binden toplam 60 bin lira tazminatın yasal faiziyle birlikte davalıdan alınıp müvekkillere ödenmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Davanın son duruşması mahkeme hakiminin raporlu olması nedeniyle ertelendi.