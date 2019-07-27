Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) çalışmalar ne zaman bitiyor?
27 Haziran’da asfalt yenileme çalışmaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. FSM Köprüsü'ndeki çalışmaların ilk etabının bitmesinin ardından, bu istikameti kullanan İstanbullu sürücüler, köprüdeki çalışmaların bitip trafiğin normal seyrine döneceği tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) çalışmalar ne zaman bitiyor?
Karayolları Genel Müdürlüğünce FSM Köprüsü'nde başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak devam ediyor. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, FSM Köprüsü'ndeki çalışmaların biteceği tarih, internette araştırılıyor. İşte, FSM Köprüsü'ndeki çalışmaların biteceği tarihle ilgili bilgiler.
KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE BİTECEK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, FSM Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.
24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yürütülen çalışmaların, daha önce 17 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklanmıştı.
En son FSM'deki asfalt yenileme çalışması 2009'da yapılmıştı. Yol konforu, sürücülerin güvenliği ve köprünün ömrünü sonuna kadar sağlıklı kalabilmesi için gerekli bakım çalışmaları periyodik zamanlarda yürütülüyor.
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