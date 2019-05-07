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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde korku dolu anlar

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FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracını durduran bir kişi, kendini korkuluklardan aşağıya attı. Sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından çıkarılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişinin hayati  tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar girişimi
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar girişimi
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar girişimi
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar girişimi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay saat 12.00 sıralarında  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi.  Yakınlarından adının Recep  Ç., (37) olduğu öğrenilen kişi, edinilen bililere göre Fatih Sultan Mehmet  Köprüsü üzerinde aracını durdurdu. Sonrasında köprünün korkuluklarına koşan Recep Ç.,  kendini aşağıya attı.

Olayı gören köprüde görevli polis memurları, durumu deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde Recep Ç'yi karaya çıkardı.

Recep Ç, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldrıldı.

Recep Ç'nin hayati tehlikesinin  devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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