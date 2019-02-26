Fatih Camisi haziresine defnedildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFatih Camisi haziresine defnedildi
GeriGündem Fatih Camisi haziresine defnedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Eyüp SERBEST - İSTANBUL
26.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fatih Camisi haziresine defnedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Camisi haziresine defnedildi

ABD’de 20 Şubat’ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat (96) için 1943 yılında öğrenci olarak geldiği İstanbul Üniversitesi’nin rektörlük binasında tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Karpat’ın yeğenleri Selami ve Sabahat Karpat ile akademisyenler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında şunları söyledi:

Fatih Camisi haziresine defnedildi

Kemal Karpat

‘BAĞINI KOPARMADI’

“İstanbul’da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika’da tırmanan değerli hocamız, ülkesiyle bağını da hiçbir zaman kopartmamıştır. Hem hayatının önemli bir bölümünü yurtdışında geçirmiş olmasının hem de geniş akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek ülkemizin kadim tartışmalarına, çok daha soğukkanlı çok daha gerçekçi yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal Hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde birtakım fikri tercihler yapmıştır. Bize düşen tercihleriyle asla yargılamak değil, ortaya koyduğu eserlerin izinden giderek daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır. Biz Kemal Karpat Hocamızın çalışmalarından yararlanmaya devam edeceğiz.”

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Selami Karpat ve Sabahat Karpat’a, Kemal Karpat’ın 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girerken kendi elyazısıyla doldurduğu beyannamesi hediye edildi. Karpat’ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından özel izinle Fatih Camisi haziresinde, Prof. Dr. Halil İnalcık’ın yanında son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi haziresine defnedildi

İLK GÜNDEN BU YANA PROTOKOL MEZARLIĞI

Osmanlı İmparatorluğu döneminde de protokol mezarlığı olan Fatih Camisi haziresine ilk günden bu yana özel izinle defin yapılabiliyor. Osmanlı döneminde saray izin veriyordu. Şimdi Bakanlar Kurulu’ndan izin alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve Bakanlar Kurulu kararı ile Prof. Dr. Kemal Karpat’ın defni Fatih Camisi haziresine yapıldı. Fatih Camisi’nin kıble tarafında, çorba kapısı ve türbe kapısı arasında kalan Nakşidil Sultan Türbesi’ni ve küçük külliyesini de içine alan hazirenin teşekkülü, bu sahaya 1780’den sonra yapılan definlerle başlıyor. 19’uncu yüzyıla kadar camilerin hazirelerine sivil defin yapılmazken, daha sonra sadrazamlar, şeyhülislamlar ve pek çok ilim adamının mezarları buraya defnedildi ve hazire adeta bir protokol mezarlığı haline geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gelin ve damat yakınlarının 'En çok siz dans ettiniz' kavgası

Selin cinayetinin detayları kan dondurdu

Dehşet anları! Lise öğrencisini öldüresiye dövdüler

Ortaklar arasındaki kavga kanlı bitti