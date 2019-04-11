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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA)
11.04.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Faslı sevgililer Beşiktaş'ta ortalığı birbirine kattı

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İstanbul Beşiktaş'ta aynı evi paylaşan Faslı biri kadın 2 kişi kavga ederek birbirlerini yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Ortaköy'de bir apartmanın giriş katında dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'de bir şirkette finans müdürü olarak çalışan Faslı bir kişi ile aynı evi paylaştığı vatandaşı kız arkadaşı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ikili birbirini darp etti. Kavga sırasında evde bazı camlar ve eşyalar kırıldı. Kadın, eline geçirdiği kesici bir cisim ile finans müdürünü sırtından yaraladı. Erkek arkadaşının yere düştüğünü gören kadın paniğe kapılarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Faslı sevgililer Beşiktaşta ortalığı birbirine kattı
İKİSİ DE AYNI AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yüzünden, ayaklarından ve sırtından yaralanan finans müdürü ve darptan yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından iki yaralı aynı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kavga ile ilgili soruşturması başlattı.

Faslı sevgililer Beşiktaşta ortalığı birbirine kattı

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