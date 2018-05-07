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    Falezlerde korkunç anlar! Dengesini kaybedip düştü…

    ANTALYA, (DHA)
    07.05.2018 - 12:37 | Son Güncelleme:

    Antalya'da, intihar için atlamak üzere çıktığı falezlerde dengesini kaybeden S.Y. (36) adlı kadın, 20 metreden düşüp, yaralandı. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan S.Y., hastaneye kaldırıldı.

    Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Varyant üzerinde bulunan falezlerin kenarında S.Y.'nin oturduğunu görenler, intihar edebileceği düşüncesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, S.Y. adlı kadının falezlerden inmesi için uzun süre dil döktü. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarına rağmen kayanın uç noktasına kadar giden S.Y., dengesini kaybedince 20 metreden düştü. İtfaiye ekipleri, düştüğü yere inerek, ulaştığı S.Y.'yi yukarı çıkardı. İlk müdahalenin ardından sedyeye bindirilen S.Y., çevredekilerin de yardımıyla varyantta bekletilen ambulansa taşındı. S.Y., sağlık görevlilerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

    S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Falezlerde korkunç anlar Dengesini kaybedip düştü…

    Falezlerde korkunç anlar! Dengesini kaybedip düştüAntalya'da, intihar için atlamak üzere çıktığı falezlerde dengesini kaybeden S.Y. (36) adlı kadın, 20 metreden düşüp, yaralandı. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan S.Y., hastaneye kaldırıldı.
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    Etiketler: falezler , gündem
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