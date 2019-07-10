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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU - ANKARA
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Faizi sıfırlayın alkışlayacağım"

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"Faizi sıfırlayın alkışlayacağım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası Başkanlığı’ndan alınmasıyla ilgili “Erdoğan, eğer bu gerekçeyle MB Başkanı’nı aldıysan, aynı kulvarda olduğun adam geldiyse, ilk toplantıda faizi sıfırlayın vallahi de billahi de alkışlayacağım” dedi. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında şunları söyledi:

KEFEN PARASINA MUHTAÇ

“MERKEZ Bankaları malum bir ihtiyat akçesi tutarlar bir yerde. Olur ya bir savaş, olağanüstü durumda harcamak için. Vatandaşın ‘kefen parası’ dediği şey. Şimdi kefen parasını Merkez Bankası’ndan (MB) alıyorlar, Hazine’ye veriyorlar. Eğer bir memlekette iktidar kefen parasına muhtaç olacak noktaya gelmişse, bu memleketi yönetemez. Yaklaşık 40 milyar lira. Bu para yetmiyor, yeni vergi getiriyorlar. Vergi nasıl? Ciro üzerinden. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruyorlar. Diyor ki ‘Ciro üzerinden pay alacağım.’ ‘Efendim zarar ettim.’ Hiç önemli değil. Peki aldığınız parayı kim denetleyecek? Sayıştay denetimi olmayacak. Devlet adına kimse denetlemeyecek. Nereye gidecek bu para?
Öbür taraftan MB’nin başkanını değiştirdiler. Ya arkadaşlar MB kağıt üzerinde bağımsız. Fiili bağımsızlığı var mıydı, hayır yoktu. Şimdi Erdoğan sıkıştı, faizler yükseldi, ne yapacak? CHP’ye dese CHP yönetimde değil. ‘MB Başkanı’nı suçlu ilan edelim.’ Temel neden bu. Kendi beceriksizliğini bir bürokratın üzerine yıkarak kurtulmak istiyor. Kurtulamazsın kardeşim. MB’ye talimat vermiş de, o da uymamış da görevden almış. İyi, gayet güzel, ilk toplantıda faizi sıfırlayın mesele bitsin.

YEMEZLER KARDEŞİM

Bütün beceriksizliğin sorumlusu MB Başkanı oldu. Yahu bu memleketin kalkınma planı yoktu. 11’inci plan daha dün geldi. Sen hedef gösterdin mi, göstermedin. Söylediğin hedeflerin hiçbirisi çıkmadı. Oysa bizim MB Başkanı’nın bağımsız olmadığını bütün dünya, Mısır’daki sağır sultan da biliyordu. Verilen talimatın gereğini adamcağız yapıyordu. Elektriğe, suya, doğalgaza zammı MB Başkanı mı yaptı? İlaca, gübreye, çaya zammı sen yaptın. Yağa, süte, soğana, patatese zammı sen yaptın. Sorumlu kim; MB Başkanı! Sen pürüpak tertemiz! Yemezler kardeşim, yemezler, kusura bakma. Vatandaş yetkiyi verdi, dolarla, faizle, enflasyonla nasıl uğraşılacağını gördük! Milletin perişan olmasının, memlekette adaletin kalmamasının tek bir sorumlusu var, o da sensin. Faizi düşürmedi diye MB Başkanı’nı görevden aldın, gecikme faizini bir yılda yüzde 78 arttırdın. Tam anlamıyla çiftlikbank gibi yönetiyorlar.”

MANSUR BAŞKAN’A KULAK VERİN

“ODTÜ bizim gözbebeğimiz üniversitelerden birisidir. Bu (kavaklık eylemi yapan) çocuklar ne istiyorlar; üniversitemizde 500-600 kişilik yurt yapılsın. Diyorlar ki ‘Buraya 1500 kişilik yurt yapacağız, dışarıdan adam getireceğiz.’ Nerede yapacağız? Üniversitenin ortasında yapacağız, ağaçları keseceğiz. ‘Vay efendim sen neden bunu istiyorsun’ diye yine biber gazları, yine coplar. Bunlar bizim çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Olay büyüyünce Mansur Yavaş arkadaşımız rektöre açıyor telefonu, ‘Sizin yurda mı ihtiyacınız var. Ben size yurt yapacağım ODTÜ’ye bağışlayacağım, buyurun size yurt’ diyor. Onlar bizim evlatlarımızdır. Mansur Başkan’ın sesine kulak verin. Öğrencinin burnu kanamasın istiyoruz. Niye küstürüyoruz bu çocuklarımızı?”

ZEYNEP’E ÇARE İÇİN İMZA VERDİLER

CHP grup toplantısı öncesinde NCL Tip 2 hastası Zeynep Sargın’ın annesi Ümran Sargın ve babası Mehmet Selçuk Sargın çocuklarının ilaçlarını Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığını belirterek bu ilaçların karşılanması için toplanan 295 bin imzayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na verdi. Türkiye’de bu hastalığı taşıyan yalnızca 7 kişinin olduğunu dile getiren anne Ümran Sargın, “Beyincik erimesi yüzünden çocuğum günden güne fonksiyonlarını kaybediyor. Bedeli yüksek bu ilaçlar SGK tarafında karşılanmıyor. Çocuğum elimden kayıp gitmesin” diyerek dert yandı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

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