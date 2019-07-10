"Faizi sıfırlayın alkışlayacağım"

KEFEN PARASINA MUHTAÇ

“MERKEZ Bankaları malum bir ihtiyat akçesi tutarlar bir yerde. Olur ya bir savaş, olağanüstü durumda harcamak için. Vatandaşın ‘kefen parası’ dediği şey. Şimdi kefen parasını Merkez Bankası’ndan (MB) alıyorlar, Hazine’ye veriyorlar. Eğer bir memlekette iktidar kefen parasına muhtaç olacak noktaya gelmişse, bu memleketi yönetemez. Yaklaşık 40 milyar lira. Bu para yetmiyor, yeni vergi getiriyorlar. Vergi nasıl? Ciro üzerinden. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruyorlar. Diyor ki ‘Ciro üzerinden pay alacağım.’ ‘Efendim zarar ettim.’ Hiç önemli değil. Peki aldığınız parayı kim denetleyecek? Sayıştay denetimi olmayacak. Devlet adına kimse denetlemeyecek. Nereye gidecek bu para?

Öbür taraftan MB’nin başkanını değiştirdiler. Ya arkadaşlar MB kağıt üzerinde bağımsız. Fiili bağımsızlığı var mıydı, hayır yoktu. Şimdi Erdoğan sıkıştı, faizler yükseldi, ne yapacak? CHP’ye dese CHP yönetimde değil. ‘MB Başkanı’nı suçlu ilan edelim.’ Temel neden bu. Kendi beceriksizliğini bir bürokratın üzerine yıkarak kurtulmak istiyor. Kurtulamazsın kardeşim. MB’ye talimat vermiş de, o da uymamış da görevden almış. İyi, gayet güzel, ilk toplantıda faizi sıfırlayın mesele bitsin.

YEMEZLER KARDEŞİM

Bütün beceriksizliğin sorumlusu MB Başkanı oldu. Yahu bu memleketin kalkınma planı yoktu. 11’inci plan daha dün geldi. Sen hedef gösterdin mi, göstermedin. Söylediğin hedeflerin hiçbirisi çıkmadı. Oysa bizim MB Başkanı’nın bağımsız olmadığını bütün dünya, Mısır’daki sağır sultan da biliyordu. Verilen talimatın gereğini adamcağız yapıyordu. Elektriğe, suya, doğalgaza zammı MB Başkanı mı yaptı? İlaca, gübreye, çaya zammı sen yaptın. Yağa, süte, soğana, patatese zammı sen yaptın. Sorumlu kim; MB Başkanı! Sen pürüpak tertemiz! Yemezler kardeşim, yemezler, kusura bakma. Vatandaş yetkiyi verdi, dolarla, faizle, enflasyonla nasıl uğraşılacağını gördük! Milletin perişan olmasının, memlekette adaletin kalmamasının tek bir sorumlusu var, o da sensin. Faizi düşürmedi diye MB Başkanı’nı görevden aldın, gecikme faizini bir yılda yüzde 78 arttırdın. Tam anlamıyla çiftlikbank gibi yönetiyorlar.”

MANSUR BAŞKAN’A KULAK VERİN

“ODTÜ bizim gözbebeğimiz üniversitelerden birisidir. Bu (kavaklık eylemi yapan) çocuklar ne istiyorlar; üniversitemizde 500-600 kişilik yurt yapılsın. Diyorlar ki ‘Buraya 1500 kişilik yurt yapacağız, dışarıdan adam getireceğiz.’ Nerede yapacağız? Üniversitenin ortasında yapacağız, ağaçları keseceğiz. ‘Vay efendim sen neden bunu istiyorsun’ diye yine biber gazları, yine coplar. Bunlar bizim çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Olay büyüyünce Mansur Yavaş arkadaşımız rektöre açıyor telefonu, ‘Sizin yurda mı ihtiyacınız var. Ben size yurt yapacağım ODTÜ’ye bağışlayacağım, buyurun size yurt’ diyor. Onlar bizim evlatlarımızdır. Mansur Başkan’ın sesine kulak verin. Öğrencinin burnu kanamasın istiyoruz. Niye küstürüyoruz bu çocuklarımızı?”

ZEYNEP’E ÇARE İÇİN İMZA VERDİLER

CHP grup toplantısı öncesinde NCL Tip 2 hastası Zeynep Sargın’ın annesi Ümran Sargın ve babası Mehmet Selçuk Sargın çocuklarının ilaçlarını Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığını belirterek bu ilaçların karşılanması için toplanan 295 bin imzayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na verdi. Türkiye’de bu hastalığı taşıyan yalnızca 7 kişinin olduğunu dile getiren anne Ümran Sargın, “Beyincik erimesi yüzünden çocuğum günden güne fonksiyonlarını kaybediyor. Bedeli yüksek bu ilaçlar SGK tarafında karşılanmıyor. Çocuğum elimden kayıp gitmesin” diyerek dert yandı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)