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    Faciadan dönüldü: Savaş alanına döndü

    Hürriyet Haber
    18.04.2018 - 19:46 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu’nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

    Bornova’nın Ağaçlı Yol mevkisinde, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü karşısında bulunan, İzmir Metrosu’nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidine, bugün akşam saatlerinde, altından geçen bir vinç çarptı.

    Faciadan dönüldü: Savaş alanına döndü

    Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen olayda, olası bir facia ucuz atlatıldı.

    Faciadan dönüldü: Savaş alanına döndü

    Kaza nedeniyle Sanayi Durağı’ndan Evka 3’e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İş çıkış saati olması nedeniyle metro ve otobüs duruklarında kalabalıklar oluştu.

    Etiketler: son dakika , gündem
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