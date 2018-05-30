F-35'te iptal yok

TÜRKİYE’nin üretimine ve proje geliştirmesine şimdiye kadar 1 milyar dolar katkı sağladığı beşinci nesil F-35A müşterek saldırı uçağının (Joint Strike Fighter) Türkiye’ye satışı ile ilgili 21 Haziran olarak planlanan törende bir değişiklik olmadığı belirtildi. F-35’lerin ana üreticisi konumundaki Lockheed Martin’in, Dallas-Fort Worth’da 21 Haziran için planlanan teslimat töreniyle ilgili Türk yetkililere davet yapmaya başladığı öğrenildi. Yetkililer Ankara’ya “şu ana kadar” ilk F-35’in teslimatıyla ilgili törenin iptal edildiğine dair bir duyurunun gelmediği bilgisini paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Washington’da 4 Haziran olarak planlanan görüşmede de konunun ayrıntılı şekilde ele alınmasına kesin gözle bakılıyor. İsrail kaynaklı bazı iddiaların bu görüşmede çözüme kavuşmasının umut edildiği bildirildi.

Kaynaklar daha başından beri 21 Haziran’daki törenden sonra uçağın hemen Türkiye’ye gelmeyeceğinin bilindiğini, 8 Mayıs’taki açıklamanın da bu doğrultuda olduğuna dikkat çekerek, pilotların eğitiminin tamamlanmasından sonra, F-35A’ların Kasım 2019’dan itibaren belirli aralıklarla Türkiye’ye gelmeye başlayacağını ifade ettiler.



Türkiye’ye teslim edilecek ilk F-35A uçağı test uçuşlarını yapmış, F-35’leri kullanacak ve daha sonra Türkiye’de “öğretmen pilot” olarak görev yapacak Türk pilotlar da eğitime alınmışlardı. F-35’lerin Türkiye’de konuşlanacağı Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda da hangar ve sığınakların bu uçaklara göre modernize edilmesine başlanmıştı.



TAMAMI 100 UÇAK

F-35 uçaklarının üretim projesinde ABD ve Türkiye ile birlikte İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, Avustralya ve İngiltere yer alıyor. Türkiye, ilk etapta kademeli olarak 30, projenin tamamında ise yaklaşık 100 uçak almayı hedefliyor. Bu kapsamda uzun vadede uçak alımı ve projeye katkı için Türkiye’den çıkacak paranın da yaklaşık 16 milyar dolar olduğu belirtildi. Ankara helikopter gibi dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip F-35B almayı da planlıyor.



RADARDAKİ İZİ DÜŞÜK

Silah istasyonları gövdenin içine saklı olan F-35’ler 2040’lı yılların önde gelen avcı uçağı olarak tanımlanıyor. F-35’lerin radardaki izi günümüzdeki uçaklara göre oldukça düşük. Havadan havaya ve havadan karaya saldırıda F-16’lara göre çok daha etkili olan uçak, sahip olduğu modern motor sayesinde, F-16’ya göre yüzde 60 daha fazla itici güce sahip. Uçağın menzili yaklaşık 2 bin 500 kilometre.