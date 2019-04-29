Ezan okunurken su içilir mi? İşte diyanetin yanıtı
2019 yılı Ramazan ayı öncesinde pek çok soru yeniden gündeme geldi, en çok merak edilen konulardan biri de sahurda su içilmesine yönelik oldu. Genellikle sahur yapılmadığında veya geç kalındığında ezan sesiyle uyanan vatandaşlar, ‘ezan okunurken su içilir mi?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet’in ‘ezan okunurken su içilir mi?’ sorusunun yanıtı
Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar, sahur ve iftarla ilgili soruları gündeme getirdi. Unutkanlıkla yapılan bazı eylemler, oruç ibadetinin bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Peki, ezan okunurken su içilir mi?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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