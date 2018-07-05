Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Eylül'ün babasından yürek burkan karar

    Eylül'ün babasından yürek burkan karar

    Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)
    05.07.2018 - 07:26 | Son Güncelleme:

    ANKARA’nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan ve cansız bedeni bulunanÿEylül Yağlıkara’nın (8) babası İbrahim Yağlıkara, uzun bir süre daha köyden ayrılmama kararı aldı. Acılı baba, "Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için bu kararı aldık" dedi.

    Polatlı’da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni elektrikÿdireğininÿdibinde gömülüÿbulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara’nın acılı babası İbrahim Yağlıkara, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Baba Yağlıkara, Eylül’ü defnettikten sonra milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın halen köye gelerek taziyede bulunduğunu söyledi. Ayrıca çok sayıda kişinin telefonla kendisini aradığını belirten İbrahim Yağlıkara, yaşanan olayın tüm Türkiye’yi üzdüğünü ifade etti.

    'KÖYDEN AYRILMAYACAĞIZ'

    Yaklaşık 12 yıldır Bursa’da bir halı firmasının bayiliğini yürüten İbrahim Yağlıkara, yaşanan olay sonrası ailesi ile birlikte bir süre köyde kalma kararı aldıklarını söyledi. Eylül’ün mezarının köyde bulunmasından dolayı bu kararı aldıklarını söyleyen İbrahim Yağlıkara, "Aile bireyleri olarak köyden bir süre ayrılmama kararı aldık. Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için bu kararı aldık. Bu hadise yaşanmasaydı şimdi Bursa’ya dönmüş olacaktık. Maalesef bu olaydan dolayı bir süre burada olacağız" dedi.

    ŞÜPHELİNİN ANNESİ DE TUTUKLANDI

    Bu arada, soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısı Uğur K.’nin annesi Huriye K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Sincan Cezaevi’nde tek kişilik hücrede kalan Uğur K.’nin ise halen tüm soruları yanıtsız bırakıp, suçunu itiraf etmediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltında tutulan 3 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

     

    Etiketler: çocuk cinayetleri , kayıp çocuk , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri