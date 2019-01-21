Evreşe kasabası nerededir?
'Evreşe Yolları' türküsünde dar yollarından bahsedilen Evreşe kasabasının nerede olduğu vatandaşlarca araştırılıyor. 'Evreşe yolları dar. Bana bakma benim yarim var' gibi sözleri bulunan türkü ile meşhur olan Evreşe'nin hangi şehirde yer aldığı ve nereye bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Evreşe kasabası nerededir? İşte, konuya ilişkin detaylar...
Evreşe, Marmara bölgesinde, Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesine bağlı bir kasabadır. Koru Dağları ile Ganos dağları arasındaki ovada Saros Körfezi’ne kıyısı bulunur. İlçe merkezine 38, il merkezine 90 km uzaklıktadır. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise yağışlı ve soğuk geçmektedir.
Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olup son yıllarda zeytin ve meyve ziraatı gelişmiştir. 2015 yılı nüfus sayımına göre Evreşe'nin nüfusu, 5.919 kadın, 6.137 erkek olmak üzere toplamda 12.056 kişidir. Evreşe Yolları türküsünün sözleri ise şöyle;
Dar bir çift fırın yaptırdım doldurdum ekmekleri
Gel beraber yiyelim yaptırdım börekleri
Evreşe yolları dar
Bana bakma benim yarim var
Sırtındaki yeleği ben örmedim mi yarim
Kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim
Evreşe yolları dar
Bana bakma benim yarim var
Yeleğinin içinde mavi boncuk nazarlık
Benim yare hediyem bir ufacık gerdanlık
Evreşe yolları dar
Bana bakma benim yarim var
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