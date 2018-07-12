Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Evli kadına mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

    Evli kadına mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

    OSMANİYE (İHA)
    12.07.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü köyünde evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar çekip buluşma teklif eden şahsı köylüler yakalayıp meydan dayağı çekti.

    Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurköprü köyünde yaşayan evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderen İ.G. adlı kişi, kadına buluşma teklif etti. Kadının durumu yakınlarına haber vermesi üzerine yakınları buluşma teklifini kabul etmesini söyledi. Mesaj çektiği kadınla buluşacağını zanneden İ.G., köye gelince karşısında kadının yakınlarını ve köylüleri buldu. Köylüler ve kadının yakınları tarafından dövülen, linç edilmekten son anda kurtulan İ.G. hakkında kadın şikayetçi oldu.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (12.07.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: Osmaniye , evli kadın , ahlaksız teklif
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri