Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Evinin önüne aracını park ederken öldürüldü

    Evinin önüne aracını park ederken öldürüldü

    AA
    24.03.2018 - 06:56 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de Orhan Çelik isimli bir kişi, evinin önüne aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Katil zanlısı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı, Orhan Çelik'in birlikte yaşadığı S.S.'nin eşi çıktı.

    Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Aşinalık Sokağı'ndaki bir evde yaşayan Orhan Çelik (43), otomobilini park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.  Çelik'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.  Ekipler, katil zanlısının, maktul Orhan Çelik'in birlikte yaşadığı S.S.'nin eşi Irmak S. (29) olduğunu belirledi.

    Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçtığı belirlenen Irmak S., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

    Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramalarda olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

    Evinin önüne aracını park ederken öldürüldü
    Hayatını kaybeden Orhan Çelik

    Etiketler: NoMobil , silahlı saldırı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri