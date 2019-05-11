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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
11.05.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Ev basıp 3 kıza dehşeti yaşatmıştı! İfadesi ortaya çıktı

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Ev basıp 3 kıza dehşeti yaşatmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Bolu'da 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evini basıp, onu ve 2 kız arkadaşını darp eden üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Seferlioğlu (25) tutuklandı. Seferlioğlu'nun savcılıktaki ifadesinde "Neden böyle bir davranış sergilediğimi bilmiyorum. Aslında eve kedimi almaya gitmiştim" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında üniversite öğrencilerinin vakit geçirdiği çok sayıda kafenin bulunduğu Albay Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Seferlioğlu, 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evine gidip kapıyı kilitledi. Seferlioğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören eski sevgilisi E.Ö.'yü darp etmeye başladı. Ayrıca E.Ö.'nün başında bira şişesi kırdı.

E.Ö.'nün ev arkadaşı 2 kız, Seferlioğlu'na engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Seferlioğlu, E.Ö.'nün ev arkadaşlarını da darp etti. Kapının kilitli olması nedeniyle kızlar dışarıya çıkamadı. Sokakta bulunan kalabalık, evden gelen çığlıkları duyunca polise haber verdi. Bir anda yüzlerce kişi olayı duyunca sokakta toplandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla eve girdi. Seferlioğlu gözaltına alındı.

BİRA ŞİŞESİ SİLAH SAYILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed Mustafa Seferlioğlu, Bolu Adliyesi'ne getirildi. Seferlioğlu, 'Cebir, Hile ve Tehdit yoluyla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’, 'Silahla Basit Yaralama' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık, bira şişesini de silah kabul ederek suçu 'Silahla Basit Yaralama' kapsamında değerlendirdi. Seferlioğlu mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın adliye çıkışında polis aracına binerken rahat hareketler sergilemesi dikkat çekti.

'KEDİMİ ALMAYA GİTMİŞTİM​'

Seferlioğlu’nun savcılıktaki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:
"Ben bira şişesiyle birine vuracak nitelikle bir kişi değilim. Her şey bir anda gelişti. Neden böyle bir davranış sergilediğimi bilmiyorum. Aslında eve kedimi almaya gitmiştim. Bu evi ben kiralamıştım. Ancak Diyarbakır'da okul kazanınca 2018 yılı Ekim ayında bu evden ayrıldım. Bu evde ise kız arkadaşım E.Ö. kalmaya başladı. Eve girdikten sonra evdeki kişiler ve E.Ö. bağırmaya başlayınca panikledim ve evi içeriden kilitledim. İçeride E.Ö.'nün saçından çektim ve kendisine birkaç kez tekme ile vurdum. Daha sonra kendime geldim. E.Ö.'yü tutarak bir sandalyeye oturttum. O sırada kapıyı açmak istedim, ancak kapının üst kilidi açılmadı. Daha sonra polisler geldi. Polislere içeriden kapının açılmadığını söyledim. Ardından polisler kapıyı kırarak içeri girdiler. Çok pişmanım, böyle bir olayı nasıl yaptığıma halen inanamıyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."

Bolu'da rehin aldığı kızları darp etti! Halk linç etmek istedi
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