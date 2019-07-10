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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriEvinde vahşice öldürülen emekli polisin failleri 14 yıl sonra yakalandı
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10.07.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Evinde vahşice öldürülen emekli polisin failleri 14 yıl sonra yakalandı 

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Evinde vahşice öldürülen emekli polisin failleri 14 yıl sonra yakalandı 

Adıyaman’da başından 17 bıçak darbesi ile öldürülen emekli polis memurunun failleri 14 yıl sonra yakalandı. 

26 Temmuz 2005 tarihinde Gölbaşı ilçesi Kutlar Mahallesi Asfalt Sokak'ta ikamet eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden emekli Seydi Vakkas Gültekin, evinde ölü bulunmuştu.

Başından 17 bıçak darbesi ile öldürülen emekli polis memurunun katil zanlısının yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalara rağmen katil zanlısı yakalanamadı. Olaydan 14 yıl sonra Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğince özel ekip kuruldu.

Özel ekip, faili meçhul olayın aydınlatılması için çalışmalar yaptı. Yapılan 8 aylık teknik takipler ve çalışmalar sonucunda Gaziantep, Malatya, Antalya’da ikamet eden Mehmet Seymen, Ali Ç., Yılmaz E. ve Burhan Ç.’nin kaldığı adreslere operasyon düzenlendi.

Özel ekibin yapmış olduğu operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındı. İşlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Gölbaşı Adliyesine sevk edildi.

Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Mehmet Seymen, emekli polis memuru Seydi Vakkas Gültekin’i öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ali Ç., Yılmaz E. ve Burhan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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