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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Can ÇELİK- Çağlar ÖZTÜRK/DHA
02.12.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar

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Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar

ADANA'da yaşayan Ferhat Kaya (22), kız kardeşini kaçırdığını iddia ettiği kişinin evini kuzeni ve arkadaşı ile yakmak istedi. Kuzeni D.K. (15) ve arkadaşı Şeymuz Sevim (19) binaya girip, benzin dökerken, Kaya da onların çıkmasını beklemeden ateşledi. Çıkan yangında, alevler arasında kalan 3 kişinin vücutlarında ağır yanıklar oluştu. 

Olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Afşin (24), iddiaya göre, evlenmek istediği Esra Kaya'yı (18) ailesinden istedi. Ailesinin vermeye razı olmadığı Kaya, ekim ayında Afşin ile kaçtı. Bunun üzerine Kaya ve Afşin aileleri arasında husumet başladı. Ferhat Kaya, kız kardeşini kaçıran Hüseyin Afşin'in evini yakmaya karar verdi.

Ferhat Kaya, 3 Kasım'da kuzeni D.K. ve arkadaşı Şeymuz Sevim'in yanına giderek, Hüseyin Afşin'in evini yakmak istediğini söyledi. Bir süre konuşan 3 genç, akaryakıt istasyonundan bidonlarla benzin alarak, Afşin'in evine doğru yürümeye başladı. Evin boş olduğunu anlayan 3 kişi, dış kapıyı kırarak, içeri girdi. Şeymuz Sevim ve D.K., evin merdivenlerinden çıkarken, bir taraftan da bidonlardaki benzini yerlere döktü. Kaya da kuzeni ile arkadaşı benzin dökerek yukarı çıkarken, çakmakla ateşledi. Çıkan yangında alevler arasında kalan 3 kişi, güçlükle kıyafetlerini söndürürken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü, 3 kişi ise sağlık görevlilerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Ferhat Kaya, kuzeni D.K. ve arkadaşı Şeymuz Sevim, yoğun bakıma alındı.

Hastanede 20 gün boyunca tedavi gören 3 kişi, taburcu edildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadelerinde Hüseyin Afşin'i korkutmak için evini yaktıklarını söyleyen 3 genç, adliyeye sevk edildi. Ferhat Kaya, D.K. ve Şeymuz Sevim, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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