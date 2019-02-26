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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.02.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Evelik otu nedir? Evelik'in faydaları nelerdir?

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Evelik otu nedir? Evelik'in faydaları nelerdir?

Evelik, yaprakları yenilebilen, tohumlarından da çay yapılan ıspanağa benzeyen bir çeşit ottur. Evelik otundan yapılan yemekler lezzetli olduğu gibi oldukça da faydalıdır. Geçmişi eski Mısır dönemlerine kadar uzanan bu ot, çoğunlukla kuzu kulağı ile karıştırılabilmektedir. Peki, yabani olduğu için kolayca bulunabilen evelik nedir ve faydaları nelerdir?

Evelik otu, kökünde nişasta, şeker, C vitamini bulundurması dolayısıyla faydalı bir bitkidir. Fosfor açısından zengin olan bu bitkinin birçok faydası da bulunmaktadır. İşte, evelik otunun faydaları hakkında bazı bilgiler

EVELİK OTU FAYDALARI

Evelik otu, faydaları ile alternatif tıp tutkunlarının araştırdığı bitkiler arasında yer alıyor. Evelik otunun faydaları şu şekilde sıralanabilir;

İshali engeller : Kökü kaynatılıp içilir ise ishali engeller. 10 gr evelik kökü 1 bardak sıcak suda demleme usulü hazırlanarak tüketilir.

Kabızlığı engeller : Bu size ters gelebilir. Hem ishalde hem kabızlıkta nasıl kullanılır diyebilirsiniz. İshalde bitkinin kökü kullanılırken Kabızlıkta bitkinin yaprakları kullanılır. Özellikle hemoroit problemlerinde etkili olur.

Deri hastalıkları : Ekzema, kaşıntı ve deri üzerindeki mantarlarda etkilidir.

C vitamini açısında zengin olduğu için gribal enfeksiyonlar işle savaşta oldukça etkilidir.

Vücutta biriken toksinlerin atılması için yapılan detoks uygulamalarında besin olarak önerilir. Bu özelliği ile karaciğer hastalıklarında tüketilen iyi bir bitkidir.

İştah açar

Anne sütünü arttırmak için kullanılır.

ZARARLARI NELERDİR?

Evelik otunun faydaları olduğu kadar zararları da bulunmaktadır. Ülseratif kolit ve Crohn Hastalığı gibi rahatsızlıklarda kullanılmamalıdır. Yine vücutta su kaybını hızlandırdığı için böbrek yetmezliği olan hastalar kullanmamalıdır

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