Evelik otu nedir? Evelik'in faydaları nelerdir?
Evelik, yaprakları yenilebilen, tohumlarından da çay yapılan ıspanağa benzeyen bir çeşit ottur. Evelik otundan yapılan yemekler lezzetli olduğu gibi oldukça da faydalıdır. Geçmişi eski Mısır dönemlerine kadar uzanan bu ot, çoğunlukla kuzu kulağı ile karıştırılabilmektedir. Peki, yabani olduğu için kolayca bulunabilen evelik nedir ve faydaları nelerdir?
Evelik otu, kökünde nişasta, şeker, C vitamini bulundurması dolayısıyla faydalı bir bitkidir. Fosfor açısından zengin olan bu bitkinin birçok faydası da bulunmaktadır. İşte, evelik otunun faydaları hakkında bazı bilgiler
EVELİK OTU FAYDALARI
Evelik otu, faydaları ile alternatif tıp tutkunlarının araştırdığı bitkiler arasında yer alıyor. Evelik otunun faydaları şu şekilde sıralanabilir;
İshali engeller : Kökü kaynatılıp içilir ise ishali engeller. 10 gr evelik kökü 1 bardak sıcak suda demleme usulü hazırlanarak tüketilir.
Kabızlığı engeller : Bu size ters gelebilir. Hem ishalde hem kabızlıkta nasıl kullanılır diyebilirsiniz. İshalde bitkinin kökü kullanılırken Kabızlıkta bitkinin yaprakları kullanılır. Özellikle hemoroit problemlerinde etkili olur.
Deri hastalıkları : Ekzema, kaşıntı ve deri üzerindeki mantarlarda etkilidir.
C vitamini açısında zengin olduğu için gribal enfeksiyonlar işle savaşta oldukça etkilidir.
Vücutta biriken toksinlerin atılması için yapılan detoks uygulamalarında besin olarak önerilir. Bu özelliği ile karaciğer hastalıklarında tüketilen iyi bir bitkidir.
İştah açar
Anne sütünü arttırmak için kullanılır.
ZARARLARI NELERDİR?
Evelik otunun faydaları olduğu kadar zararları da bulunmaktadır. Ülseratif kolit ve Crohn Hastalığı gibi rahatsızlıklarda kullanılmamalıdır. Yine vücutta su kaybını hızlandırdığı için böbrek yetmezliği olan hastalar kullanmamalıdır
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