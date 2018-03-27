Evdokya kimdir? Tarihte Evdokya'nın rolü neydi?

Evdokya, dizideki karakteri ile sorgulanmaya devam ediliyor. Aslına bakıldığında Fatih Sultan Mehmed'i öldürmek için saraya kadar giren Evdokya, benliğini sorgulamaya başlayınca yeni bir hayata adım atıyor. Peki, Evdokya kimdir ve tarihte nasıl bir role sahiptir? İşte, detaylı bilgiler

TARİHTE EVDOKYA KİMDİR?

Beş yaşında ailesini kaybetmiştir. Kimsesiz kalınca Notaras sahip çıkmış, eğitip gizli teşkilata hizmet eden bir suikastçı yapmıştır onu. Keskin zekası, güzelliği zamanla onu önemli bir savaşçı haline getirmiştir. Sultan Mehmed’i öldürmesi için Edirne’ye gönderilir. Evdokya Edirne’de saraya sızacak, zamanı geldiğinde de Mehmed’in işini bitirecektir. Ancak Edirne’de, aslında kim olduğuna dair sorularına cevaplar bulmaya başladıkça içinde birtakım çelişkiler, gel gitler belirecek ve başka bir insana dönüşmeye başlayacaktır.

EVDOKYA KARAKTERİNİ CANLANDIRAN FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

6 Kasım 1984 tarihinde dünyaya gelen Funda Eryiğit, aslen Samsun Çarşambalıdır. Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday olmuştur.

2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil olmuştur.