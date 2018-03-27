Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Evdokya kimdir? Tarihte Evdokya'nın rolü neydi?

    Evdokya kimdir? Tarihte Evdokya'nın rolü neydi?

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    Evdokya, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde yer almasının ardından tarihteki varlığıyla sorgulanmaya başlandı. Dolaylı olarak Osmanlı Devleti'nin bekasının belirlenmesinde rol oynayan Evdokya, görevlendirildiği Fatih Sultan Mehmed suikastini gerçekleştirme konusunda tereddüte düşmüş ve başka bir insana dönüşmüştür. Peki, tarihteki varlığıyla merak konusu olan Evdokya kimdir? İşte, merak edilen karakter ve o karaktere can veren Funda Eryiğit hakkında detaylı bilgiler

    Evdokya, dizideki karakteri ile sorgulanmaya devam ediliyor. Aslına bakıldığında Fatih Sultan Mehmed'i öldürmek için saraya kadar giren Evdokya, benliğini sorgulamaya başlayınca yeni bir hayata adım atıyor. Peki, Evdokya kimdir ve tarihte nasıl bir role sahiptir? İşte, detaylı bilgiler

    TARİHTE EVDOKYA KİMDİR?

    Beş yaşında ailesini kaybetmiştir. Kimsesiz kalınca Notaras sahip çıkmış, eğitip gizli teşkilata hizmet eden bir suikastçı yapmıştır onu. Keskin zekası, güzelliği zamanla onu önemli bir savaşçı haline getirmiştir. Sultan Mehmed’i öldürmesi için Edirne’ye gönderilir. Evdokya Edirne’de saraya sızacak, zamanı geldiğinde de Mehmed’in işini bitirecektir. Ancak Edirne’de, aslında kim olduğuna dair sorularına cevaplar bulmaya başladıkça içinde birtakım çelişkiler, gel gitler belirecek ve başka bir insana dönüşmeye başlayacaktır.

    EVDOKYA KARAKTERİNİ CANLANDIRAN FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

    6 Kasım 1984 tarihinde dünyaya gelen Funda Eryiğit, aslen Samsun Çarşambalıdır. Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

    İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday olmuştur.

    2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil olmuştur.

    Etiketler: evdokya tarihi , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri