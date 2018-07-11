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    Evden kokular gelmesi üzerine... Buzdolabında bulundu

    AA
    11.07.2018 - 23:14 | Son Güncelleme:

    Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir evin buzdolabında erkek cesedi bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Çaldıran 1. Sokak'taki 7 katlı apartmanın 2. katındaki daireden kötü koku gelmesi üzerine komşular durumu ev sahibine bildirdi.

    Kiraya verdiği evine giren ev sahibi, erkek cesedinin ters bir şekilde evdeki buzdolabının içerisine konulduğunu gördü.

    Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, buzdolabındaki kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

    Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Cesedin üzerinden kimlik belgesi çıkmadığı öğrenildi.

    Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Etiketler: Yalova , Cinayet , Çınarcık
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