Tek başına cephanelik! Polisleri şaşkına uğrattı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 9 tabanca, 18 av tüfeği, çok sayıda silah parçası ve mermi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheli H.Y'nin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada 3 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Şüphelinin Konya'nın Beyşehir ilçesindeki ev ve iş yerinde yapılan aramada ise 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 9 av tüfeği, 2 havalı tüfek, 15 tabanca namlusu, 26 tabanca şarjörü, çok sayıda mermi ve fişek bulundu.
Şüpheli H.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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