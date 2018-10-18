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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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18.10.2018 - 20:27, Son Güncelleme:

Kan donduran ifadeler! "Kardeşimi gaza getirip kendi kendisini vurmasını..."

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Kan donduran ifadeler! "Kardeşimi gaza getirip kendi kendisini vurmasını..."

Bahçelievler’de yüklü miktarda uyuşturucunun bulunduğu bir evde ölü bulanan Fatma Ç.’nin ablası Büşra Ç.’nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen abla Büşra Ç. ifadesinde, “Diğer arkadaşlarımın benim, kardeşimi gaza getirip kendi kendisini vurmasını sağladığım yönünde beyanlar var, hepsi yalandır” dedi.

İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Gündoğan Sokak’ta uyuşturucu bulunan evde 14 yaşındaki Fatma Ç. ateşlenen silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan abla Büşra Ç. ile birlikte E.T., A.A. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Yaşanan olay sonrasında Büşra Ç.’nin kardeşi Fatma Ç.’nin ölümüne ilişkin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadede abla Büşra Ç., kardeşinin Y. E.T. ile sevgili olduğunu ve ara sıra evlerine misafir olarak gittiğini söyleyerek, “Ev sahibi Y.A. ve B.A.’nın annesi de geldiğimizi görürdü ve bu durumdan bir rahatsızlığı olmazdı. Dün de kardeşimle misafirlik için o eve gittik. Yanımızda Y.E.T. vardı “ dedi

“HAYATIMIZDA HİÇ UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIK”

Savcılık ifadesinde Büşra Ç., “Olay günü saat 08.30 gibi kardeşimle eve gittiğimizde kapıyı bize arkadaşlarımızın annesi Aysun açtı. Y.A.’yı sorduk uyuyor diyerek mahkemesi olduğunu söyledi. Davet etmedi. Aşağı indik. Bu esnada evden Y.E.T., annesi Aysun ve dayısı Sedat ile aşağı indi. Y.E.T. kardeşim Fatma'ya sarıldı. İkisi sevgiliydi. Sonra ben, Fatma, Y.E.T. yukarı çıktık. Y.E.T. bana merdivenlerin altına uyuşturucu madde şeker ot sakladığını söylemişti. Evde A.A. ve B.A. da vardı. Uyuyorlardı. Bildiğim kadarıyla Y.E.T. ‘Şeker’ diye adlandırılan uyuşturucu maddeleri satar. B.A. da satar. B.A.’nın abisi barondur. Bunları o yönetir. Olaydan iki hafta önce B.A. beni oturma odasına çağırıp ot verdi. Eline vurdum ve içmedim. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Kardeşim de kullanmadı” dedi.

Kan donduran ifadeler Kardeşimi gaza getirip kendi kendisini vurmasını...

“PİŞMANIM”

Kardeşi Fatma Ç.’nin sevgilisinin jiletle kollarını keseceğini ve bunu fark edince kardeşiyle engel olduklarını aktaran Büşra Ç., ”Daha sonra odaya geçtik birlikte. Odadaki koltuğun arasına sıkışmış siyah pembe gibi bir renkte olan tabanca görünür vaziyette duruyordu. Y.E.T. tabancayı alıp beline koydu ve kapıya koştu. Fatma, Y.E.T.’nin elinden tabancayı aldı. Üzerine de battaniyeyi çekti uyuyacağını söyledi. Ben de ‘Yapma etme elinde patlayacak' dedim. Elinden tabancayı alıp diğer kanepeye geçtim. Uzandığım yastığın altına koydum. Fatma koşarak geldi tabancayı yastığın altından alıp yatacağını söyleyerek battaniyeyi üzerine çekti. Bir el silah sesi duydum. Y.E.T. tuvaletteydi. Kardeşimin yüzünü açtım. Kendini vurmuş olduğunu gördüm. Hiçbir şeye dokunmadan diğerlerinin yanına koştum. Sonra hepimiz kardeşimin yanına gittik. Üzerindeki elbiseyi sıyırıp karnına baktım. Tabanca bu esnada göbeğinin üzerindeydi. A.A. tabancayı alıp yeşil bir bezle sildi. B.A. ona ‘Yapma senin üzerine kalır’ dedi. Ben korkumdan polisi ve ambulansı arayamadım. B.A. annesini ve bir adamı aradı. Annesi de eve geldiğinde başka bir sarışın bayanı aradı. Bu sarışın kadın ve gelen adam Fatma’nın sırtına ve göbeğine baktılar. Sarışın kadın ambulansı aradı. Sonra evde bulunanlar uyuşturucu ve pompalı tüfekleri ‘Saklayalım yok edelim’ diye konuştular. Bunları bir çarşafa sardılar. Sarışın kadın B.A.’ya ‘Bu eşyaları sakla benim evime götür' dedi. B.A. da götürdü. Sarışın kadın eve gelene kadar arkadaşlarıma polis ve ambulansı aramaları için defalarca söyledim ama aramadılar. Benim de telefonum olmadığı için arayamadım. Pişmanım. Ben diğer arkadaşlarımın benim, kardeşimi gaza getirip kendi kendisini vurmasını sağladığım yönünde beyanlarını kabul etmiyorum. Hepsi yalandır. Benim kardeşimle aramda bir husumet yoktur. Onu öldürmem için veya gaza getirmem için de bir neden yoktur” ifadelerini kullandı.

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