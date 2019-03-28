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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
28.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Evde çıkan bombaya ‘hukuka aykırı delil’ beraatı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Evde çıkan bombaya ‘hukuka aykırı delil’ beraatı

İzmir'de 5 Nisan 2016 gecesi ihbar üzerine bir apartmana baskın yapan polis, tarife göre bir dairenin kapısını kırıp eve girdi.

Çok geçmeden yanlış daireye girdiğini fark eden polis, bu kez üst kattaki evin kapısını kırdı. Fakat polis ekipleri, yine yanlış adrese girmişti. Aynı anda yan dairenin kapısı açıldı ve polis, nihayet doğru adresi buldu. Evdeki üç kişi gözaltına alındı. Üzerlerinden ve evden üç sahte kimlik, el yapımı patlayıcı, silah ve notlar çıktı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yasadışı örgüt üyeliği ve 10’u aşkın ağır suçtan açılan dava 8 Mart’ta beraatle bitti. Mahkeme gerekçeli kararında, arama kararının usule aykırı olduğunu, bulunduğu ileri sürülen bombaların tutanağa yazılmadığını vurgulayarak, usule aykırı kararla elde
edilmiş delillerin hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı.

TUTANAKTA YOK

Gerekçeli kararda, aramanın savcının sözlü emrine istinaden yapılıp sonradan yazılı emre çevrildiği belirtilerek şöyle denildi:

“Arama nedenini oluşturan fiil, aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut, emrin geçerli olacağı sürenin (tutanakta) olmadığı, aramanın usulüne uygun alınmış kararına istinaden yapılmadığı, delillerin hukuka aykırı olduğu kabul edilmiştir. Sanıklara ait evi bulup aramadan önce iki ayrı evi yanlışlıkla aradıkları anlaşılmaktadır. Bombaların resimleri istenilmiş, bir kısım resmin değiştirilme tarihinin suç tarihi 2016 olmasına rağmen 2009 olduğu anlaşılmıştır.”

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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