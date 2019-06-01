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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA)
01.06.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Ev hapsindeki iş insanını çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü! Yakalandı

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Ev hapsindeki iş insanını çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü! Yakalandı

İzmir'de 'organize suç örgütü' davasının 69 sanığı arasında yer alan iş insanı Ahmet Kurtuluş'u elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurarak öldürülen Y.T., Karabağlar ilçesinde yakalandı. Y.T.'nin olayda kullandığı 9 milimetrelik tabanca, Alsancak'ta gömdüğü yerde bulundu. Y.T.'ye yardım eden 4 şüpheli de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de 'organize suç örgütü' davasının 69 sanığı arasında bulunan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş(41), elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu Narlıdere ilçesindeki bir sitede bulunan dairesine, geçen perşembe günü polis yeleği giyerek gelen ve güvenlik görevlilerine kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu elemanı olarak tanıtan bir kişi tarafından 5 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Cinayetin ardından çok yönlü araştırma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü, terör, asayiş, olay yeri inceleme ve cinayet bürodan oluşan 100 kişilik özel bir ekip kurdu. Özel ekip, bugün saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet savcılığından alınan izinle Karabağlar ve Bornova'daki 3 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Karabağlar'daki baskında Ahmet Kurtuluş'u vurarak öldüren Y.T. saklandığı evde yakalandı.

OLAYDA KULLANILAN TABANCA DA BULUNDU

Gözaltına alınan Y.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunda cinayette kullandığı tabancayı Alsancak'ta bir yere gömdüğünü söyledi. 9 milimetrelik tabanca, olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinden çıkarılarak kriminal incelemeye alındı.

Özel ekip, Y.T.'ye yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 4 şüpheliyi de Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Polisin araştırmasını derinleştirerek sürdürdüğü öğrenildi.

İş adamı ev hapsinde öldürülmüştü: 'Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim'İzmir’in Narlıdere ilçesinde polis yeleği ile evine gelen şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybeden İzmirli iş adamı Ahmet Kurtuluş bugün toprağa verildi.
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