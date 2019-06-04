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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.06.2019 - 01:07, Son Güncelleme:

Ev hapsindeki iş insanı cinayetinde flaş gelişme

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Ev hapsindeki iş insanı cinayetinde flaş gelişme

İzmir’de, ’organize suç örgütü’ davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Kurtuluş cinayeti ile ilgili gözaltına alınan ve aralarında asli fail olduğu iddia edilen zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Narlıdere’deki evinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ahmet Kurtuluş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 7’si tutuklu 69 sanığın yargılandığı ’organize suç örgütü’ davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş’un öldürülmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında asli fail olduğu öne sürülen zanlı Yener T. ile Erdal K., Hüseyin Hıfsı A., Hasan A., Uğur U. ve Barış Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ’Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak adam öldürme’ suçlarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ev hapsindeki iş insanı cinayetinde flaş gelişme

EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Yener T., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek olayda kullandığını söylediği tabancanın gömülü olduğu yeri ve cinayet sırasında giydiği polis yeleğini attığı çöp konteynırı hakkında bilgi vermişti.

Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama İzmir’de, ’organize suç örgütü’ davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Kurtuluş cinayeti ile ilgili gözaltına alınan ve aralarında asli fail olduğu iddia edilen zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
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