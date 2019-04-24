ETİ Maden mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
ETİ Maden 198 personel alımı sonuçları için adayların araştırmaları devam ediyor. 30 Ocak tarihinde açıklanan sözlü mülakat sürecinin ardından sonuçlar için araştırmalarına başlayan vatandaşlar, ETİ Maden sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aradı. Peki, binlerce adayın araştırdığı ETİ Maden mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
ETİ Maden mülakat sonuçları personel adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Proses işçisi olarak bünyesine 198 yeni personel alımı yapacak olan ETİ Maden, mülakat değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden sonuçları açıklayacak. Peki, ETİ Maden mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ETİ MADEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ETİ Maden mülakat sonuçları, kurumun yapacağı değerlendirmelerin ardından kısa süre içerisinde erişime açılacak. Sonuçlarla ilgili herhangi bir bilgi yayımlanması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle