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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.01.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Esnaf fark etti... Göz göre göre kaçtı!

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Esnaf fark etti... Göz göre göre kaçtı!

İSTANBUL Zeytinburnu’nda bir iş yerine giren kadın hırsız, içeride kimseyi göremeyince tezgaha yönelip cep telefonunu çaldı. İş yeri sahibinin şüpheli hareketini fark ederek dışarıya çıkarttığı kadın kaçarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 16.45 sıralarında Zeytinburnu’nda bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşamüstü bir iş yerine giren kadın hırsız içeride kimsenin olmadığını görünce kasaya doğru yöneldi. Kadın hırsız kaşla göz arasında burada duran cep telefonunu cebine koydu. Bu sırada çırağıyla birlikte dükkanın arka tarafından gelen iş yeri sahibi, kadının hareketlerinden şüphelendi. Hiçbir şey olmamış gibi dükkanda dolaşmaya devam eden kadın, adamı karşısında görünce panikleyerek cansız mankeni devirdi. Daha sonra da esnafın yönlendirmesiyle dışarıya çıkartılan kadın hızla uzaklaştırıldı.

Kadının dükkandan ayrılmasının ardından tezgahı kontrol eden esnaf, cep telefonunu göremeyince çalındığını anladı. Bu sırada çırak dışarı çıkarak kadını aramaya başladı ancak kadın hırsız kaçmayı başardı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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