Adana merkezli 15 ilde, fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k etmek amacÄ±yla kurulan "eskort sitelerine" yÃ¶nelik operasyonda ÅŸebeke elebaÅŸÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 41 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, 11 "eskort" sitesine yÃ¶nelik 4,5 aylÄ±k teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan Adana'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ankara, Gaziantep, ElazÄ±ÄŸ, EskiÅŸehir, Antalya, Ã‡orum, Mersin, Kocaeli, Ä°stanbul, Denizli, MuÄŸla, Hatay, DiyarbakÄ±r ve Malatya'da 41 adrese ÅŸafak vakti eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.Â Â Â Â Â

Operasyonda, ÅŸebeke lideri olduÄŸu iddia edilen Ä°.H.D. (44) ve yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len A.A'nÄ±n (35) da arasÄ±nda bulunduÄŸu 4'Ã¼ kadÄ±n 41 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â

ÅžÃ¼phelilerden 6'sÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶neticileri, 4'Ã¼nÃ¼n hesap sahibi, 31'inin ise fuhuÅŸ iÃ§in sitelere verdikleri ilan karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸebekenin kullandÄ±ÄŸÄ± hesaplara para yatÄ±ran kiÅŸiler olduÄŸu bildirildi.Â Â Â Â Â

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, ÅŸebekenin Ã¼ye kadÄ±nlardan haftalÄ±k 300 lira ile 500 lira arasÄ±nda ilan Ã¼creti aldÄ±ÄŸÄ± ve aylÄ±k kazanÃ§larÄ±nÄ±n 325 bin lira olduÄŸu tespit edildi.Â Â Â Â Â

Gaziantep'te yakalanan ve evinde yapÄ±lan aramada 365 bin lira ele geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheli A.A'nÄ±n ÅŸebeke elebaÅŸÄ±ndan habersiz hesaplardaki yaklaÅŸÄ±k 300 bin lirayÄ± da kardeÅŸinin ve kuzeninin hesabÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â Â Â Â Â

Ã–rgÃ¼t yÃ¶neticilerin kullandÄ±ÄŸÄ± telefonlarÄ±n Suriyelilerin Ã¼zerine kayÄ±tlÄ± olduÄŸu belirlendi.Â Â Â Â Â

ÅžÃ¼phelilerin, "suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurmak, kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyette bulunmak", "fuhÅŸa teÅŸvik ve zorlama ile fuhuÅŸ iÃ§in yer ve imkan saÄŸlamak" suÃ§lamalarÄ±yla emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.Â Â Â Â Â