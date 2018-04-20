Eskort kadın, müşterisiyle aşk yaşadı! Evli olduğunu öğrenince...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 30 Temmuz 2017’de gerçekleşen olay şöyle oldu: M. Ö. İle Ö. U. 70-80 lira para karşılığında birlikte oldular. Bu birliktelik anlarında Ö., M.’nin çıplak fotoğraflarını çekti.

Bir süre sonra ise fotoğrafları ‘Facebook’ üzerinden M.Ö.’nün yakını olan E. B.’ye gönderdi. E.B. soruşturma aşamasında tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, Ö.U.’yu Ceren olarak tanıdığını belirterek, “Ceren Deniz bana söz konusu görüntüleri gönderdi. Ayrıca M.Ö.’nün eşine de gönderdi. Eşi de boşanma davası açtı” dedi. Savcılıktaki ifadesinde suçunu kabul eden Ö.U. ise “Bir anlık sinirle yaptım” dedi. Taraflar uzlaştırma bürosuna gönderildi ancak anlaşamadılar. Özlem U. hakkında, ‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek’ suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

‘FOTOĞRAFLARI YAYINLAYARAK BENİ RENCİDE ETTİ’

Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ilk celsesine katılan müşteki M. Ö., “Sanık, benim para karşılığı birlikte olduğum kişidir, benim resimlerimi çekerek ‘WhatsApp’ta yayınlamıştır. Nasıl çektiğini bilmiyorum ancak tamamen bilgim ve ilgim dışındadır. Bu resimleri yayınlayarak bana tehdit veya şantajda bulunmamıştır. Sadece uygunsuz görüntülerimi WhatsApp’ta yayınlayarak beni rencide etmiştir. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

‘NİYETİM ONUNLA EVLENMEKTİ’

Davanın ikinci celsesinde savunma yapan Ö.U. ise, önceden eskortluk yaptığını söyleyerek, “M.Ö. bana müşteri olarak geliyordu. Pek çok kere para karşılığı birlikte olduk, daha sonra sevgili olduk. Bana her gün gelmeye başladı. Evlenip ayrıldığını ve 2 tane çocuğunun olduğunu, onların da annesinin yanında kaldığını söyledi. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de kendisine güvenerek ilişkiye devam ettim, niyetim onunla evlenmekti” diye konuştu.

‘EŞİ KOCASINI SUÇLADI, GURURUMLA OYNADIĞINI SÖYLEDİ’

Bir süre sonra M.Ö.’nün evli olduğunu öğrendiğini söyleyen Ö.U., mahkemedeki ifadesinde “Bana neden yalan söylediğini sordum. O da bana eşinin ruh hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyince sinirlendim. Bunun üzerine evine giderek eşi ile yüz yüze konuştum. Eşi bana kendisini daha önce de başkasıyla aldattığını söyledi. Kocasının gururumla oynadığını söyleyerek kocasını suçladı. Bunun üzerine sinirlenerek cinsel ilişkiye girdiğim zamanlardaki kendi rızasıyla çektiğim resimleri eşine gösterdim ve eskiden yanında çalışan E.B.’ye gönderdim. O da benim resimlerimi çekmişti. Bu resimleri herhangi bir yerde yayınlamadım. Daha sonra da M.Ö.’ye ‘Seni bütün mahalleye rezil edeceğim. Bakalım o mahallede insanların yüzüne nasıl bakacaksın” dedim. Daha sonra paraya ihtiyacım olduğu için yazışmaları silerek o telefonu sattım. Bütün bunları beni evlenme vaadi ile kandırdığı ve gururumla oynadığı için yaptım. Ben ‘WhatsApp’ ya da ‘Facebook’ta herhangi bir şekilde yayınlamadım. Bu resimleri de kendisinden başka kimse görmemiştir. WhatsApp’tan da kendisine göndermiş olabilirim, suçsuzum” şeklinde konuştu.

‘SENİ REZİL EDECEĞİM O DERGAHA’

Hakim dosyadaki, “Beni hiçbir şeyle korkutamazsın anladın bu saatten sonra sen görürsün”, “seni rezil edeceğim o dergaha” şeklindeki mesajları sordu. Sanık Ö.U. da mesajları yazdığını kabul ederek, “çünkü beni insanlara rezil ediyordu, kapımın önüne geliyordu” ifadelerini kullandı. Duruşma tanık dinlenmesi için ertelendi.

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