Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar verildi
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, FETÖ'nün sözde il yapılanmasında görevli olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık Zehra Ç. ile avukatı hazır bulundu.
Suçlamaları reddederek beraat talebinde bulunan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.
Aynı mahkemedeki bir başka duruşmada ise tutuksuz sanık Hamide E'ye aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle