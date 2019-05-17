Eskişehir'de inanılmaz anlar! Bekçiler durumundan şüphelenince...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir'de inanılmaz anlar! Bekçiler durumundan şüphelenince...
GeriGündem Eskişehir'de inanılmaz anlar! Bekçiler durumundan şüphelenince...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA, Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
17.05.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Eskişehir'de inanılmaz anlar! Bekçiler durumundan şüphelenince...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ESKİŞEHİR'de açık cezaevinden firar eden Cevahir Y. (30), sabah erken saatlerde kendisinden şüphelenen mahalle bekçilerinden kaçtı. Yakalanacağını anlayınca havaya ateş ettiği silahı kendisine doğrultarak intihar edeceğini söyleyen Cevahir Y., polis ve özel harekat ekiplerinin 8 saat süren ikna çabalarının ardından tabancasını bırakarak teslim oldu.

6
  • Eskişehirde inanılmaz anlar
  • Eskişehirde inanılmaz anlar
  • Eskişehirde inanılmaz anlar
  • Eskişehirde inanılmaz anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eskişehir’de uyuşturucu kullanmak ve kumar oynatmak suçlarından bir süredir Açık Cezaevi’nde bulunan Cevahir Y., izinli olarak çıktığı cezaevine dönmedi. Sabah 05.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi’nde dolaştığı sırada mahalle bekçilerinin dikkatini çeken  Cevahir Y., bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayıp, havaya 2 el ateş ederek kaçtı.

Yaklaşık 200 metre kaçan Cevahir Y., Çamlıca Mahallesi Kanalboyu Sokak üzerindeki ağaçlık alanda etrafını saran polis ve bekçileri görünce silahı kendisine doğrultarak intihar edeceğini söyledi.

8 SAATTE İKNA OLDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Özel Harekat ekipleri Cevahir Y.'nin olduğu sokağa sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken, tedbir amacıyla da sağlık ekipleri çağrıldı. İki polis memuru müzakereci olarak Cevahir Y.'yi teslim olmaya ikna etmeye çalıştı.

Cevahir Y., polislerin alandan çekilerek gitmelerine izin vermesini istedi.

Sabah 05.00 sıralarında başlayan ikna çabası 13.00 sıralarında Cevahir Y.'nin kalbine tuttuğu tabancayı polise vermesi sonucu sona erdi. Gözaltına alınan Cevahir Y, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Tüyler ürperten ifade ortaya çıktı: Siyanürü "1, 2, 3 fondip" diyerek içirmiş

İstanbul'da garip olay! Her şey eski eşinin erkek arkadaşını vurmasıyla başladı

Eğitim sistemi değişiyor.. İşte detaylar

Fabrikada esrar üreten iş insanına büyük şok! Bu kez jandarma geldi...