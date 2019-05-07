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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
AA
07.05.2019 - 12:22, Son GÃ¼ncelleme:

EskiÅŸehir ve AdÄ±yaman merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayÄ±da gözaltÄ± varâ€¦

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EskiÅŸehir ve AdÄ±yaman merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayÄ±da gözaltÄ± varâ€¦

EskiÅŸehir'de, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de olduÄŸu 14 ÅŸÃ¼pheli yakalanÄ±rken AdÄ±yaman merkezli operasyonda da 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

EskiÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 7'si muvazzaf, 5'i ihraÃ§, biri emekli 13 astsubay ile bir Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

Adresleri tespit edilen ÅŸÃ¼pheliler, EskiÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â 

ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.Â Â Â Â Â

ADIYAMAN MERKEZLÄ° OPERASYONDA 11 ÅžÃœPHELÄ° GÃ–ZALTINA ALINDIÂ Â Â Â Â 

AdÄ±yaman merkezli 7 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik operasyonda 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â 

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, AdÄ±yaman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla Åžubesi ekipleri, AdÄ±yaman ve Besni ilÃ§esi ile Osmaniye, Hatay, Gaziantep, ÅžanlÄ±urfa, KahramanmaraÅŸ ve ElazÄ±ÄŸ'da belirlenen 15 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.Â Â Â Â Â 

Operasyonda aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenler, Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± ev kadÄ±nÄ±, eski FETÃ– ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, mÃ¼tevelli heyet Ã¼yesi, yurt mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lge talebe mesulÃ¼nÃ¼n de bulunduÄŸu 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â 

ÅžÃ¼pheliler saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu arada adresinde bulunamayan 4 ÅŸÃ¼pheli ise aranÄ±yor.

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