EskiÅŸehir ve AdÄ±yaman merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayÄ±da gözaltÄ± varâ€¦
EskiÅŸehir'de, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de olduÄŸu 14 ÅŸÃ¼pheli yakalanÄ±rken AdÄ±yaman merkezli operasyonda da 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
EskiÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 7'si muvazzaf, 5'i ihraÃ§, biri emekli 13 astsubay ile bir Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
Adresleri tespit edilen ÅŸÃ¼pheliler, EskiÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â
ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.Â Â Â Â Â
ADIYAMAN MERKEZLÄ° OPERASYONDA 11 ÅžÃœPHELÄ° GÃ–ZALTINA ALINDIÂ Â Â Â Â
AdÄ±yaman merkezli 7 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik operasyonda 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, AdÄ±yaman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla Åžubesi ekipleri, AdÄ±yaman ve Besni ilÃ§esi ile Osmaniye, Hatay, Gaziantep, ÅžanlÄ±urfa, KahramanmaraÅŸ ve ElazÄ±ÄŸ'da belirlenen 15 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.Â Â Â Â Â
Operasyonda aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenler, Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± ev kadÄ±nÄ±, eski FETÃ– ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, mÃ¼tevelli heyet Ã¼yesi, yurt mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lge talebe mesulÃ¼nÃ¼n de bulunduÄŸu 11 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â
ÅžÃ¼pheliler saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu arada adresinde bulunamayan 4 ÅŸÃ¼pheli ise aranÄ±yor.
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