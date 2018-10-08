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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TOKAT (İHA)
08.10.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

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Eskiden böyleydi! Şimdi görenler inanamıyor…

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su kıyı şeridinden yaklaşık 100-150 metre çekilerek yaklaşık 10 metre düşerken, tekne ile gidilebilen kayalık ortaya çıktı.

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  • Su seviyesi düştü, kayalık ortaya çıktı
  • Su seviyesi düştü, kayalık ortaya çıktı
  • Su seviyesi düştü, kayalık ortaya çıktı
  • Su seviyesi düştü, kayalık ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su kıyı şeridinden yaklaşık 100-150 metre çekilerek yaklaşık 10 metre düşerken, tekne ile gidilebilen kayalık ortaya çıktı.

Almus ilçesinde 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılığın yanı sıra görselliği ile değer katan Almus Baraj gölünde su seviyesinde önemli derecede düşüş yaşanıyor. Havaların kurak gitmesi nedeni ile Kazova'da tarımsal sulama ihtiyacına cevap verebilmek ve elektrik üretimi için su bırakılan Almus Barajı'nda görselliğin yanı sıra balıkçılar bazı sorunlar yaşıyor. Kıyı şeridinden su seviyesi yaklaşık 100-150 metre çekilerek yaklaşık 10 metre düşerken vatandaşlar Malkayası olarak bilenen kayalığa artık tekne ile değil yürüyerek geçebiliyor. Türk Bayrağı dikili olan kayalığın yaklaşık 4 ay önceki fotoğrafı ile ekim ayında çekilen fotoğrafı arasındaki fark sudaki çekilmeyi gözler önüne koyuyor. Kıyı şeridinden suların önemli derece de çekilmesi ile birlikte bazı kayıt ve tekneler toprak alanda kalırken, vatandaşlar araçları ile suların çekildiği alanda dolaşıp fotoğraf çekiniyor. 

TEKNE İLE GİDİLEN KAYALIK ALANA YÜRÜYEREK GEÇİLEBİLİYOR

İlçe halkından Emre Esen, uzun yıllardan sonra ilk defa su seviyesinin bu kadar düştüğünü kaydetti. Balıkçıların su seviyesinin düşmesi nedeni ile ağ atmamaya başladığını ifade eden Esen, "Yağış olmadığı ve tarımsal sulamanın yanı sıra elektrik üretimi neden ile su bırakıldığı için düşüş yaşanıyor. Su seviyesi düştüğü için balıkçılar ağ atmıyor, balık tutamıyor" dedi.

Vatandaşlardan Ali Durmuş ise kar yağışının fazla olmaması nedeni ile barajda su seviyesinin düştüğünü tahmin ettiklerini ifade ederek, "Su seviyesindeki çekilme 100 metreyi geçti. Daha önce sularla kaplı alanlarda vatandaşlar yürüyerek gezebiliyor" diye konuştu.

Yöre halkından Hakkı Arslan da 3-4 ay önce sularla kaplı olan kayalık alanın su seviyesinin düşmesi sonucu ortaya çıktığını, tekne ile gidilebilen kayalık alana artık yürüyerek gidilebildiğini kaydetti.

Öte yandan, Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1959-1966 yılları arasında inşa edilen Almus Baraj Gölü 21 bin 350 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor. 27 MW'lik güç kapasitesi ile yılda 99 GWh elektrik enerjisi üretimi de sağlayan Almus Barajı'nda alabalık, sazan, yayın, tuna ve kaya balığı bulunuyor. 2016 yılında özelleştirilen Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi yapılmaya devam ediyor.

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