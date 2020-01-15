Eski tuğamiral Doğan Bozkurt için istenen ceza belli oldu

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Bozkurt ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen Bozkurt'un operasyonel hat kullancısı olduğuna ilişkin raporu okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Kendisine iftira atıldığını, ByLock'a "mor beyin" ve benzeri tuzak yöntemlerle yönlendirilmiş olabileceği savunan Bozkurt, "Ben yaşlı bir adamım. Uzun süredir tutukluyum. Operasyonel hat kullanmadım." dedi.

Bozkurt, adına kayıtlı telefondan örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği yönündeki iddiayı da reddederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık beyanın ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanığın örgüt içi haberleşmede kullanılan ByLock programını telefonuna yüklediğini, örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığını ve örgütün mahrem imamlarıyla iletişimde olduğunu belirtti.

Mütalaada, Bozkurt'un üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığa esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.