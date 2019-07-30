Eski TBMM Başkanı uğurlandı
Kalp yetmezliği sonucu 92 yaşında vefat eden eski TBMM Başkanı Ferruh Bozbeyli dün son yolculuğuna uğurlandı.
Bozbeyli için ilk tören TBMM’de düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve İsmail Kahraman’ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve Bozbeyli’nin ailesi katıldı. Törenin bitiminde siyasiler Bozbeyli’nin eşi Güngör Bozbeyli ve ailesine taziyede bulundu. Bozbeyli, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı’na defnedildi.
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