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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.03.2019 - 17:51, Son Güncelleme:

Eski savcı Şanal'ın yargılandığı dava

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Eski savcı Şanal'ın yargılandığı dava

Eski savcı Osman Şanal'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şanal, tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans aracılığıyla bağlandı. Katılan sıfatıyla dosyada yer alan eski savcı İlhan Cihaner ile avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Buna ilişkin sanık ve avukatının beyanı alındı.

Duruşmada Şanal ile Erzurum'da görev yapan eski savcı Mehmet Yazıcı, tanık sıfatıyla beyanda bulundu.

Tanık Yazıcı, Şanal ile 2007-2011 yıllarında Erzurum'da birlikte çalıştıklarını belirterek, sanığın örgüt üyesi olduğuna dair bilgisi ve görgüsünün olmadığını savundu.

Başkan Sarıdoğan, sanık Şanal'ın eylemlerinden zarar gördüğünü ifade eden avukat İsmail Duygulu'nun davaya katılma talebinde bulunduğunu bildirdi. 
Bunun üzerine söz alan Duygulu, Şanal'ın Antalya'da çalıştığı dönem, FETÖ'nün çıkarları ve hedefleri doğrultusunda uygulamalarda bulunduğunu belirtti. Şanal'ın örgütün "altın çocuğu" olduğunu ileri süren Duygulu, bu iddiasına ilişkin delilleri dava dosyasına sunduğunu ifade etti.

Duruşma savcısı, İsmail Duygulu'nun sanığa yüklenen suçtan doğrudan zarar görme ihtimali bulunduğundan davaya katılma talebinin kabulünü ve sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Duygulu'nun davaya müdahil olma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. 

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