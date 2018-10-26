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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.10.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Eski SAT'çının üzerinden FETÖ elebaşının sözleri çıktı

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Eski SAT'çının üzerinden FETÖ elebaşının sözleri çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davanın sanığı eski astsubay Işın Ceylan'ın mahkemeye götürülürken yapılan üst aramasında, yanındaki dosyada FETÖ elebaşının sözde sohbetlerinde yer alan konuşma içeriklerinin bulunduğu not ele geçirildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Akıncı Üssü davasının sanığı eski astsubay Işın Ceylan'ın duruşma salonuna götürülürken infaz koruma memurları tarafından yapılan üst aramasında, yanındaki dosyasının içinde savunma içeriğiyle ilgisi olmayan fosforlu kalemle belirli yerleri işaretlenmiş not bulundu.

Örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak ve motivasyonlarını artırmak için yazıldığı değerlendirilen notta şu ifadeler yer alıyor:

"Enbiya-ı ızama da saldırıyordu ama onlar masumiyet- i mutlaka nefs-i zakiye nefs-i safiye içinde bulunduklarından ... Birileri şeytanın güdümünde onun dediği şeyleri yapıyorlar, öbürleri de orada bir düğün alayını seyrediyor gibi dillerini tutmuş, seyrediyorlar. Korku kafadan silinmiş gitmiş, dolayısıyla fazilet hissi, adalet duygusu, hak saygısı ve bunlar gibi değerler bütün bütün ayaklar altında payimal maalesef..."

Bunun üzerine tutanak altına alınan nota ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, sanık Işın Ceylan hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Cezaevi yönetimi notta geçen ifadelerin, FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt mensuplarına talimat verdiği internet sitesinden alındığını tespit etti. FETÖ elebaşının sözde sohbetlerinde yer alan konuşma içeriklerinin yazıldığı belirlenen notla ilgili Ceylan'ın ifadesi alındı.

Ceylan, bahse konu notun mahkemeye gidiş dönüşler esnasında koğuşunda ya birisi tarafından kendi dosyası sanılarak konulmuş ya da lavaboya girdiği esnada art niyetli birisi tarafından savunma evrakının arasına konulmuş olabileceğini beyan etti.

Disiplin soruşturması sonucunda "terör örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak" suçunu işlediği belirlenen Işın Ceylan, eyleminden dolayı 11 gün hücre cezasına çarptırıldı.

Ceylan, cezaya karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu. İtirazın reddedilmesi durumunda sanığın hücre cezası onaylanacak.

FETÖ İLE BAĞININ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Eski astsubay Ceylan, 18 Temmuz'da mahkemede verdiği ifadede darbe girişimi sırasında İstanbul SAT Komutanlığında çalıştığını, olay günü senelik izinde olmasına rağmen komutanı tarafından aranarak göreve çağırdığını belirtmişti.

Ceylan, SAT personeliyle Yeşilköy Askeri Havaalanı'ndan CASA tipi uçağa binerek Akıncı Üssü'ne indiklerini, sabaha kadar nizamiye bölgesinde çevre emniyetini sağladığını öne sürmüştü.

Ceylan, FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını savunmuştu.

 

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