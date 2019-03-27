Eski MİT’çi de inkâr etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin davanın dünkü duruşmasında Rusya Masası’nda görevli eski MİT personeli Vehbi Kürşad Akalın ifade verdi.
İddianamede, Akalın’ın, FETÖ’de örgüt abisi’ olduğu iddia edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı Hüseyin Kötüce’ye Karlov’un korumasız dolaşıp dolaşmadığı konusunda bilgi verdiği iddia ediliyordu. Emniyet ve savcılıkta bu iddiayı doğrulayan Akalın, duruşmada bu ifadesini kabul etmedi. Daha önce de sanıklardan Hüseyin Kötüce, Karlov’u öldüren polis Mert Mevlüt Altıntaş’ın ‘zümre abisi’ Salih Yılmaz ile Hayreddin Aydınbaş da ifadelerini geri çekmişti. Sanıklardan Ufuk Gül ve Hasan Tunç dün tahliye edilirken, davaya gelmeyen Sefa Kurnaz için yakalama kararı çıkarıldı.
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