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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.05.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

Eski milli futbolcu Tanju Çolak beraat etti

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Eski milli futbolcu Tanju Çolak beraat etti

Ankara'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski milli futbolcu Tanju Çolak beraat etti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde 6 Mayıs'ta görülen duruşmaya, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üyesi olmak" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Tanju Çolak katıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Çolak'ın beraatine hükmetti.

"BANA FETÖ'CÜ ESKİ POLİS KUMPAS KURDU"

Tanju Çolak, AA muhabirine, mahkemenin verdiği kararın, kendisine iftira atıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski polisin kendisini suçun içine çekmeye çalıştığını iddia eden Çolak, "Bana FETÖ'cü eski polis kumpas kurdu. Ben Türk sporuna yıllarca hizmet etmiş ve halen de hizmet etmeye devam eden spor adamıyım. Asla bir suçun ve suç çetesinin içinde olmam." dedi.

Çolak, dava sürecinde kendisine yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu anlatarak "Oğlumun yurt dışındaki düğününe üç kez izin istememe rağmen katılamadım. FETÖ'cü bir polis yüzünden hayatım ve bütün işlerim altüst oldu. Bunun yanında çektiğim sıkıntı ve çilenin asla tarifi yok. Bu FETÖ'cü polislerden kesinlikle davacı olacağım." diye konuştu.

OLAY

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla 10 Haziran 2017'de Ankara merkezli operasyon başlatılmış, birçok ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında Çolak'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Çolak, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çolak'ın, bazı alacaklarını tahsil etmeleri için çete üyeleriyle anlaştığı iddia edilmişti.

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