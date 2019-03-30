Eski kimlikle oy kullanılır mı?
31 Mart'ta düzenlenecek olan Yerel Seçim öncesi oy verecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de eski kimliklerle oy kullanılıp kullanılmayacağı oldu. Durum hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, YSK ya da ilgili devlet kurumlarının bu kapsamda bir açıklama yapıp yapmadığını öğrenmek istiyor. Peki, eski kimlikle oy kullanılır mı?
Vatandaşlık görevi oylarını kullanacak olan vatandaşlar seçime kısa bir süre kala merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Özellikle halen kimliğini yenilemeyen vatandaşlar, 'Eski kimlikle oy kullanılır mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Oy verme günü T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgelerle oy kullanılabilecek.
Vatandaşların ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğundan, kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.
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