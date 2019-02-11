Eski HSYK üyesi Kerim Tosun'a hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Kerim Tosun, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski HSYK üyesi Kerim Tosun ve avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Tosun, kendisinin, yüksek yargı mensupları arasında FETÖ'ye ilişkin ilk ifade veren kişi olduğunu söyledi.
"Cemaat" olarak bildiği yapıda dini bilgileri öğrenmek için yer aldığını savunan Tosun, söz konusu yapının silahlı terör örgütü olduğunu bilmediğini ileri sürdü.
Devlet düşmanı olmadığını, FETÖ'yle ilgili ifade vermesinin devletin yanında bulunduğunu gösterdiğini belirten Tosun, "Kumpas davalarında yer almadım, haksızlık yaptığım dosya yoktur. Hataya düştüm, pişmanım." dedi.
Sanık Tosun, örgüte ilişkin bildiklerini söylediğini, söylemeye de devam edeceğini dile getirdi.
KARAR
Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu. Karara göre, sanık Kerim Tosun'a, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 9 yıla çıkarıldı.
Sanığın, etkin pişmanlık göstererek itirafta bulunması, örgütün yapısı, faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler vermesi nedeniyle TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince ceza, 5/8 oranındaki indirimle 3 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çevrildi.
Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca altıda bir oranında indirim yapıldı ve ceza 2 yıl 9 ay 22 güne indirildi.
Tosun, hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
Temyize gidilmesi halinde, istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
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