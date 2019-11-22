Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt’a veda... Siyasi hayata da damga vurmuştu

25’inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 1988’de ‘Tuğ’luğa, 1992’de ‘Tüm’lüğe terfi etti. Büyükanıt 1996’da korgeneral olarak Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı oldu. Bu dönem özellikle Diyarbakırspor’a verdiği destekle Diyarbakır halkının sevgisini kazandı. 30 Ağustos 2000’de ‘Or’ olan Büyükanıt Genelkurmay 2’nci Başkanlığı görevine atandı. YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2004’te Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 2005 yılında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde Umut Kitapevi’nin bombalanması sırasında bomba ve silahlarla yakalandığı öne sürülen astsubay Ali Kaya hakkında yaptığı “Tanırız kendisini, iyi çocuktur” söylemi gündem oldu. Kitapevini bombaladığı iddia edilen iki astsubayla ilişkisi olduğu gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlandı. Ancak yıllar sonra iddianameyi hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya’nın FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

YAŞ SONA ERMEDEN ATAMA

Hilmi Özkök’ten sonra kimin Genelkurmay başkanı olacağına ilişkin tartışmalar başlayınca dönemin Cumhurbaşkanı Sezer, Genelkurmay Başkanlığı’na 30 Ağustos 2006 gününden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Büyükanıt’ın atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını 31 Temmuz 2006 tarihinde imzaladı. Böylece ilk kez bir Genelkurmay başkanı, Yüksek Askeri Şura toplantıları sona ermeden atanmış oldu. Büyükanıt, 30 Ağustos 2008’de yaş haddinden emekli oldu.

2007, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçilmiş sivil iktidar ile askerin karşı karşıya geldiği bir yıl olarak tarihe geçti. Sezer’den sonra kimin cumhurbaşkanı olacağı siyasete damgasını vurdu. İktidar partisinde önce Tayyip Erdoğan, ardından Abdullah Gül sesleri yükseldi. Kulislerde ise askerin, eşinin başı açık olması nedeniyle dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ü istediği konuşuluyordu. Bu tartışmalar sürerken Büyükanıt, Genelkurmay Karargâhı’nda 12 Nisan 2007’de düzenlediği bir basın toplantısında nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı sorusu üzerine, cumhurbaşkanının aynı zamanda Başkomutan sıfatı taşıdığını hatırlatarak “laiklik ve demokrasiye sözde değil özde bağlılık” tanımı yaptı.

27 NİSAN E-MUHTIRASI

24 Nisan 2007’de Başbakan Erdoğan “Abdullah Gül kardeşim adayımız” diyerek Gül’ün 11’inci Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı ve ülke cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. 27 Nisan 2007’de Meclis’te Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yapıldı. Emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun gündeme getirdiği, ‘Meclis’te toplantı yeter sayısı 367’ye ulaşılamadı. CHP oturumun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak o gece saat 23.20’de Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine ‘e-muhtıra’ olarak adlandırılan ve “Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk ilke ve inkılaplarının korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu kararlılığa olan bağlılığı ile inancı kesindir” vurgusunun yapıldığı açıklamayı koydu.

HÜKÜMETTEN SERT YANIT

Bu açıklama Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı’nı telefonla aradı ama ulaşamadı. Ertesi sabah Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek kameralar karşısına geçerek, sert bir açıklamayla sivil iktidarın askerin açıklamasına tepkisini ortaya koydu.

367 nedeniyle Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçilemeyince hükümet erken seçim kararı aldı. 22 Temmuz sonrası yapılan seçimde AK Parti yine tek başına iktidar oldu. MHP ilk tur seçimlere tam katılarak 367 krizini ortadan kaldırdı. Gül, 28 Ağustos 2007’de yapılan seçimlerin 3. turunda 339 oy olarak Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı oldu.

DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESİ

27 Nisan sonrası tartışmalar sürerken, Erdoğan ve Büyükanıt sürpriz bir şekilde 4 Mayıs 2007’de Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi. Yaklaşık 2.5 saat süren ikili görüşmeyle ilgili bugüne kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan, neler görüşüldüğüyle ilgili sorulara “Bu benimle mezara gider” yanıtını verdi. Yaşar Paşa ise “Zamanı gelince açıklayacağım. 27 Nisan bildirisini çok dikkatli okuyun. Satır aralarını çözmeye çalışın. Orada ne söyleniyorsa Dolmabahçe’de işte onlar konuşuldu” dedi ama ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Tek söylediği 27 Nisan bildirisini bizzat kendisinin kaleme aldığı oldu. Bu e-muhtıra, Necdet Özel’in Genelkurmay Başkanlığı sırasında 2011 Ağustos’ta Genelkurmay’ın internet sitesinden kaldırıldı.

Askeri kulislerde Büyükanıt’ın kuvvet komutanlarına danışmadan bu açıklamayı yazıp internet sitesine koyduğu konuşuldu. Ama Büyükanıt, Türk siyaset tarihine damga vuran bu olaylarla ilgili başka hiçbir ayrıntı vermeden 79 yaşında yaşama veda etti.

‘HASTA’ FENERLİ

BÜYÜKANIT’ın bir özelliği de kendi tabiriyle ‘hasta derecede’ Fenerbahçe taraftarı olmasıydı. Cebindeki tarağının bile sarı lacivert renklerinde olduğunu söylerdi. Gazeteciler o dönem davetlerde karşılaştıkları Büyükanıt’tan laf alabilmek için önce Fenerbahçe üzerinden muhabbete başlardı.

4 GÜN SONRA FİLİZ’İNE KAVUŞTU

AYDIN’ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için 27 Temmuz’da İstanbul’a getirilen 25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt (79), dün sabah yaşamını yitirdi. Yaşar Büyükanıt’ın yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, “Sayın Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05’te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” diye açıklama yaptı.

CENAZE TÖRENİNE KATILAMAMIŞTI

Yaşar Büyükanıt’ın kanser tedavisi gören eşi Filiz Büyükanıt 4 gün önce hayata gözlerini yummuştu. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığı nedeniyle eşinin cenaze törenine katılamamıştı. Kızları Bengü Caymaz, “Babamı yormamak için cenazeye getirmedik” demişti. Yaşar Büyükanıt’ın ölüm haberini alan yakın arkadaşları emekli orgeneraller Erdal Ceylanoğlu ve Arslan Güner eşleriyle birlikte hastaneye gelerek Bengü Caymaz’ın acısını paylaştı.

YARIN SELİMİYE’DEN UĞURLANACAK

Genelkurmay Başkanlığı’nı Yaşar Büyükanıt’tan devralan 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da başsağlığı mesajı yayınladı. Başbuğ mesajında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne uzun yıllar üstün hizmetler veren değerli komutanım Yaşar Büyükanıt’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun” dedi.

Büyükanıt yarın Selimiye Camisi’nde düzenlenecek askeri törenle uğurlanacak ve Karacaahmet Mezarlığı’nda eşi Filiz Büyükanıt’ın yanında toprağa verilecek. (Özgür ALTUNCU / İSTANBUL)

ERDOĞAN’DAN AİLEYE TAZİYE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın aile üyeleriyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı, görüşmede merhum Yaşar Büyükanıt’a Allah’tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi. (ANKARA)