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    Eski eşini mahkemelerde süründürmek isteyen kadına ceza

    İHA
    30.05.2018 - 23:16 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL'da 2011 tarihinde F.Ö., kendisini aldattığını öne sürerek 24 yıllık kocası H.A.Ö.'den anlaşmalı olarak boşandı.

    Boşanma protokolünde taraflar birbirinden herhangi bir para talep etmedi. Ancak 2014 tarihinde F.Ö., Anadolu 17'nci Aile Mahkemesi'nde dava açarak yargılamanın iadesi ile boşanma protokolünün iptalini istedi. Davacı kadın eşinin kendisini aldattığını boşandıktan 3 yıl sonra öğrendiğini, boşanma sürecinde ağır ruhsal bunalım geçirdiğini söyleyerek eski eşinden 60 bin TL maddi ve manevi tazminat talep etti.

    Mahkeme davacının kötü niyetli olarak dava açtığını belirterek kişisel husumetlerinden ötürü eski eşini mahkemelerde süründürmeyi amaç edindiği vurgulandı. Kararda, “Kötü niyetli olarak açılan davaların yaptırımsız bırakılması düşünülemez” denilerek F.Ö.’ye 5 bin TL disiplin para cezasına çarptırıldı. 

    Etiketler: boşanma davası , para cezası , gazetehaberleri , gündem
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